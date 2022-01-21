Вернется в Казахстан? Деспотович попрощался с «Рубином»

Контракт Деспотовича с казанцами рассчитан до конца июня 2023 года. Ранее футболист в своем аккаунте в Instagram попрощался с командой: «Спасибо за все».

«У него действующий контракт, который действует еще полтора года. У него состоялся разговор со Слуцким, Яровинским и Саймановым. Он переведен в дубль. Все вопросы лучше задавать руководству клуба, они знают больше. Футболист будет выполнять все, что прописано в контракте. В одностороннем порядке “Рубин” не имеет права разрывать соглашение», — сказал Горбенко.

Также отмечается, что «Рубин» подтвердил информацию о переводе игрока в дубль, не уточнив, по какой причине это было сделано.

В нынешнем сезоне РПЛ 29-летний форвард сыграл девять матчей, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.