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18:10 (мск), источник: Sport24

«Спартак» объявил о продлении контракта с Игнатовым

Пресс-служба «Спартака» объявила о продлении контракта с атакующим полузащитником Михаилом Игнатовым.

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Источник: Sport24

Новое соглашение с 21-летним футболистом рассчитано до 2025 года.

Игнатов пришел в академию «Спартака» из ЦСКА летом 2016 года. В составе основной команды красно-белых он провел 38 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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