«Спартак» объявил о продлении контракта с Игнатовым
Пресс-служба «Спартака» объявила о продлении контракта с атакующим полузащитником Михаилом Игнатовым.
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Пресс-служба «Спартака» объявила о продлении контракта с атакующим полузащитником Михаилом Игнатовым.
Новое соглашение с 21-летним футболистом рассчитано до 2025 года.
Игнатов пришел в академию «Спартака» из ЦСКА летом 2016 года. В составе основной команды красно-белых он провел 38 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.