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18:28 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб российской премьер-лиги решил судьбу Абата Аймбетова

Нападающий Абат Аймбетов и «Крылья Советов» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба самарского клуба.

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Абат перешел в российскую команду в феврале 2021 года, после чего выступал за «Астану» на правах аренды.

Аймбетов провел 14 матчей (шесть голов) за астанчан в прошедшем сезоне КПЛ. Также на его счету семь игр в Кубке страны (два гола) и два матча в квалификации Лиги конференций (один гол).

В эти дни казахстанский клуб проводит первые учебно-тренировочные сборы в Турции.

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