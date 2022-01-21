Клуб российской премьер-лиги решил судьбу Абата Аймбетова

Абат перешел в российскую команду в феврале 2021 года, после чего выступал за «Астану» на правах аренды.

Аймбетов провел 14 матчей (шесть голов) за астанчан в прошедшем сезоне КПЛ. Также на его счету семь игр в Кубке страны (два гола) и два матча в квалификации Лиги конференций (один гол).