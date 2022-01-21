Клуб российской премьер-лиги решил судьбу Абата Аймбетова
Нападающий Абат Аймбетов и «Крылья Советов» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба самарского клуба.
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Нападающий Абат Аймбетов и «Крылья Советов» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба самарского клуба.
Абат перешел в российскую команду в феврале 2021 года, после чего выступал за «Астану» на правах аренды.
Аймбетов провел 14 матчей (шесть голов) за астанчан в прошедшем сезоне КПЛ. Также на его счету семь игр в Кубке страны (два гола) и два матча в квалификации Лиги конференций (один гол).
В эти дни казахстанский клуб проводит первые учебно-тренировочные сборы в Турции.