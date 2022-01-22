У «Спартака» уже пятый новичок, российский вратарь уехал в Европу. Последние трансферы РПЛ
«Краснодар» отпустил двух легионеров, зато в ЦСКА наконец приехал топ-игрок.
Зимнее трансферное окно в России открывается 26 января, однако клубы уже заключили множество сделок. Нынешняя неделя оказалась богатой на события. Рассказываем о последних изменениях в РПЛ.
Московский клуб продолжает активную работу на трансферном рынке — состав пополнил уже пятый новичок. По данным Transfermarkt, переход полузащитника Данила Пруцева обошёлся красно-белым в € 1,5 млн. В первой части сезона 21-летний футболист провёл 19 матчей за «Крылья Советов», но не отметился результативными действиями. Данил подписал с новым клубом контракт на четыре с половиной года и присоединился к команде на сборе в Дубае.
Нынешняя кампания «Спартака» — самая затратная среди всех клубов РПЛ в зимнее трансферное окно. Красно-белые потратили на укрепление состава уже более € 14,5 млн, но при этом пока не решили проблему с перебором легионеров. Сейчас в команде девять зарубежных футболистов, а в заявке на РПЛ должно быть не более восьми иностранцев.
Армейцы укрепили состав футболистом из топ-чемпионата. ЦСКА арендовал у «Лилля» Юсуфа Языджи до конца сезона (€ 350 тыс.) с правом последующего выкупа за € 12 млн. Этот переход уже наделал много шума, в том числе по причине того, как московский клуб представил новобранца. Странная шутка о «Наташах» обернулась полным провалом. В итоге скандальный пост в соцсетях удалили, а работники клуба принесли извинения.
Для самого Языджи этот сезон складывается непросто — всего 671 минута на поле во всех турнирах и один забитый мяч. А вот в прошлом сезоне на каждый результативный удар игроку требовалось примерно 133 минуты (забил 14 голов).
Полузащитник Тонни де Вильена сменил РПЛ на чемпионат Испании. «Чемпионат» первым сообщал, что футболист близок к переходу в «Эспаньол», и в итоге испанский клуб арендовал игрока до конца сезона с правом выкупа. После перехода Вильена в интервью Marca сообщил о желании остаться в «Эспаньоле» по окончании аренды. По всей видимости, голландец не хочет возвращаться в «Краснодар». В этом сезоне 27-летний футболист набрал 3 (2+1) очка по системе «гол плюс пас» в 13 матчах РПЛ.
Помимо этого, «Краснодар» простился с защитником Урошем Спаичем, который выступал за команду с 2018 года. Клуб расторг контракт с футболистом по взаимному согласию сторон. В этом сезоне 28-летний серб провёл 10 матчей в РПЛ, но отыграл все 90 минут только два раза.
Ранее «Краснодар» купил двух новичков-легионеров (Хуниор Алонсо и Эрик Ботхейм), поэтому логично, что теперь клуб сократил количество иностранцев. На укрепление состава «быки» потратили уже € 13 млн, и это второй результат после «Спартака».
Нападающий Виталий Лисакович покинул «Локомотив» и подписал контракт с «Рубином» до 2025 года. Белорусский футболист уже провёл первую тренировку в составе нового клуба. Сразу после перехода 23-летний футболист заявил, что его никто не любил так, как болельщики «Локомотива». В нынешнем сезоне он забил два мяча и отдал две передачи, отыграв 21 матч. Лисакович стал третьим нападающим, с которым расстался «Локо» этой зимой. Ранее Фёдор Смолов ушёл в «Динамо», а с Зе Луишем расторгли контракт.
Отпустил «Локомотив» и молодого защитника Александра Сильянова. Остаток сезона он проведёт на правах аренды в «Ростове». 20-летний футболист отыграл восемь матчей в РПЛ, но лишь трижды провёл на поле все 90 минут. «Локомотив» заработал на продаже игроков € 3,52 млн и по этому показателю занимает второе место после «Крыльев Советов».
Иван Коновалов покинул «Рубин» и заключил контракт с «Ливингстоном». 27-летний вратарь оказался не в состоянии выиграть конкуренцию у Юрия Дюпина — лишь один матч в РПЛ начиная с сезона-2019/2020. Новый клуб Коновалова занимает 8-е место в чемпионате Шотландии (всего в турнире выступают 12 команд). Агент Коновалова сообщил «Чемпионату», что основную роль в переходе вратаря сыграл главный тренер «Ливингстона» Дэвид Мартиндейл.
Подмосковный клуб укрепил состав полузащитником Неманьей Главчичем. Сербский футболист подписал контракт на два с половиной года. Ранее он выступал за хорватский клуб «Славен Белупо», где в этом сезоне отдал три голевые передачи в 20 матчах. Главчич — первый легионер, которого «Химки» купили в зимнее трансферное окно.
Подмосковный клуб совершил ещё один любопытный ход, арендовав защитника БАТЭ Захара Волкова. Условия сделки — аренда до конца сезона с правом выкупа. В 2020-м Федерация футбола Беларуси дисквалифицировала игрока на два года за участие в договорном матче. Осенью 2021-го оставшуюся часть наказания отсрочили на два года. Новичок уже отметился голом в контрольном матче с «Баником» (1:1).
Полузащитник системы «Спартака» Степан Мельников перебрался в «Ростов». По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 90 тыс. 19-летний Мельников в этом сезоне провёл один матч в РПЛ, отыграв 14 минут во встрече с «Уфой» (1:1). Воспитанник «Спартака» подписал с «Ростовом» контракт на четыре с половиной года.
«Уфа» укрепила линию нападения колумбийцем Диланом Ортисом. 21-летнего футболиста арендовали до конца нынешнего сезона. Это первый легионер, который оказался в башкирском клубе в зимнее трансферное окно. Первую часть сезона Ортис отыграл в сербской команде «Пролетер» (20 матчей в чемпионате, 2 гола, 4 жёлтые карточки).
Кирилл Закатченко