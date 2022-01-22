«Локомотив» объявил о трансфере Исидора

— Было нелегко уговорить Исидора на переход в «Локомотив». Им также довольно конкретно интересовались другие клубы из высшего дивизиона Франции, но мы смогли найти правильные доводы и Исидор поверил в наш проект. Мы продолжаем работу по подписанию новых игроков, укрепляем линию нападения. К команде уже присоединился Кухта и следующим в списке наших новичков стал французский нападающий из «Монако», — рассказал спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн.