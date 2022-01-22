«Зенит» упустил победу над «Ботевом», дважды пропустив с пенальти

Игра завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 6-й минуте «Ботев» получил право на пенальти: к мячу подошёл полузащитник Тодор Неделев и открыл счёт в матче.

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба на 31-й минуте сравнял счёт. На 53-й минуте полузащитник Магомед Оздоев вывел сине-бело-голубых вперёд.

На 79-й минуте «Ботев» вновь получил право на исполнение пенальти, который реализовал Маркиньос.

Отметим, что матч проходил в формате двух таймов по 40 минут. В конце матча состоялась стычка между игроками обоих клубов, которая и ознаменовала окончание встречи.