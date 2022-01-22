Сергей Семак прокомментировал потасовку в конце товарищеского матча «Зенита»

— Обычная контрольная игра, слава богу — без травм. Это самое важное. Что касается игры, то получили хорошую нагрузку. Моментов было много, можно было больше забивать, были ошибки — они от молодости и усталости. Есть тема для анализа. Почему играли два тайма по 40 минут? У нас недостаточное количество игроков, это вторая контрольная игра — хотели сыграть поменьше и попросили об этом соперников.

Ким почувствовал мышечный спазм, решили поберечь. Что касается Малкома, то он готовился сыграть 15−20 минут, почему не попал в протокол — для меня загадка. Он пропустил большое количество времени, но потихоньку втягивается в тренировочный процесс.

Что случилось в концовке? Спрошу у ребят, не знаю. Главное, что во что-то глобальное не переросло. Это эмоции, ничего страшного. Предыдущая игра была более жёсткая — страшно было за Кузяева, соперник несколько раз грубо сыграл против него сзади. Сегодня откровенной грубости было мало.