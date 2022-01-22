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19:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Семак прокомментировал потасовку в конце товарищеского матча «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал потасовку, которая случилась в концовке матча с «Ботевом» (2:2).

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Источник: ФК "Зенит"

— Обычная контрольная игра, слава богу — без травм. Это самое важное. Что касается игры, то получили хорошую нагрузку. Моментов было много, можно было больше забивать, были ошибки — они от молодости и усталости. Есть тема для анализа. Почему играли два тайма по 40 минут? У нас недостаточное количество игроков, это вторая контрольная игра — хотели сыграть поменьше и попросили об этом соперников.

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Ким почувствовал мышечный спазм, решили поберечь. Что касается Малкома, то он готовился сыграть 15−20 минут, почему не попал в протокол — для меня загадка. Он пропустил большое количество времени, но потихоньку втягивается в тренировочный процесс.

Что случилось в концовке? Спрошу у ребят, не знаю. Главное, что во что-то глобальное не переросло. Это эмоции, ничего страшного. Предыдущая игра была более жёсткая — страшно было за Кузяева, соперник несколько раз грубо сыграл против него сзади. Сегодня откровенной грубости было мало.

Не думаю, что схемы в таймах были разные. Схема была одна и та же. Просто игроки разные на тех или иных позициях. Кто-то лучше знает, что нужно делать в той или иной ситуации, кто-то хуже. Так могло показаться, потому что тот же Кузнецов никогда не играл в центре. Но, повторюсь, выбор небольшой, поэтому некоторым пришлось играть на непривычных позициях. Это не хорошо и не плохо, такая ситуация. Она может быть когда угодно, некоторым приходится выходить на незнакомых или малознакомых позициях. Сегодня так сложились обстоятельства. В первую очередь мы отталкиваемся от игрового времени основных футболистов, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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