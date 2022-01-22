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21:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сердар Азмун летом перейдет из «Зенита» в «Байер»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун перешел в «Байер».

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Контракт вступит в силу с лета 2022 года.

27-летний иранец заключил соглашение до 2027 года.

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Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

Нападающий перешел в «Зенит» в феврале 2019 года. В текущем сезоне он сыграл в 15 матчах Тинькофф РПЛ, в которых забил семь мячей и отдал одну передачу.

Всю профессиональную карьеру Азмун провел в России. Помимо «Зенита», он играл за «Рубин» и «Ростов».

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