Сердар Азмун летом перейдет из «Зенита» в «Байер»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун перешел в «Байер».
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун перешел в «Байер».
Контракт вступит в силу с лета 2022 года.
27-летний иранец заключил соглашение до 2027 года.
Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
Нападающий перешел в «Зенит» в феврале 2019 года. В текущем сезоне он сыграл в 15 матчах Тинькофф РПЛ, в которых забил семь мячей и отдал одну передачу.
Всю профессиональную карьеру Азмун провел в России. Помимо «Зенита», он играл за «Рубин» и «Ростов».