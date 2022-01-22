В «Зените» отреагировали на переход Азмуна в «Байер»

«То, что Азмун подписал контракт с “Байером” с сезона 22/23 не отменяет, что он остаётся игроком Зенита до окончания сезона 21/22 со всеми вытекающими последствиями», — передаёт слова Макаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее пресс-служба немецкого клуба сообщила, что 27-летний иранский нападающий подписал контракт с «Байером» до 2027 года. Азмун перейдёт в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того, как истечёт его контракт с «Зенитом».