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22 января, источник: Спорт-Экспресс

Азмун — в «Байере», но через полгода. Будет ли у него мотивация на «Зенит»?

Иранский форвард летом уедет в Германию на правах свободного агента.

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Источник: ФК "Зенит"

Логичный трансфер

Уход Азмуна был неизбежен. Вопрос был только в том, куда и когда. Конечно, «Зенит» еще в прошлом году предлагал 27-летнему иранцу продлить контракт на улучшенных условиях, но Азмун не спешил его подписывать. Он знал, что за полгода до окончания действующего соглашения с футболистом могут открыто вести переговоры любые клубы, а спрос на Сердара был высок.

«Байер» тоже давно участвовал в гонке за Азмуна. Еще в прошлом июле немецкие СМИ писали о том, что личный контракт с Сердаром согласован, а «Зениту» предлагали 14 миллионов евро без учета бонусов. И сам Азмун подтверждал, что сине-бело-голубые получали от «Байера» предложение, но отклонили его. Теперь все решено: Азмун перейдет в «Байер» летом и подпишет контракт на пять лет.

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Без компенсации

Продешевил ли «Зенит»? Понятно, что летом клуб мог продать Азмуна за неплохие деньги. Но Александр Медведев неоднократно говорил, что клуб отпустит иранца только в том случае, если найдет замену. А минувшим летом «Зенит» ни одного форварда не приобрел, поэтому и Сердара отпускать было нельзя.

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Аналогичная ситуация и с нынешней зимой. Насколько мне известно, «Зениту» предлагали выкупить Азмуна уже сейчас — естественно, за небольшие деньги. Но у клуба позиция неизменна: обязательно нужна замена. И это не Иван Сергеев — его чемпионы России взяли в дополнение к нападающим, а не вместо кого-то из них. Кстати, я допускаю, что на объявлении перехода Азмуна в «Байер» сага не закончится. Теоретически немцы могут вести переговоры об аренде Сердара до конца сезона.

В любом случае Азмун за три с лишним года принес «Зениту» немало пользы. За него, кстати, сине-бело-голубые заплатили «Рубину» 10 миллионов евро и еще должны были казанцам 20% от последующей продажи — подобный фактор тоже наверняка повлиял на то, что «Зенит» неохотно вел переговоры.

Болезненная традиция

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В «Байере» Азмуна ждет экс-вратарь «Зенита» Андрей Лунев и, вероятно, борьба за место в топ-4 бундеслиги. Но все это будет потом. Сейчас перед Сердаром стоит вызов, с которым футболисты сталкиваются крайне редко: как играть на максимум за нынешний клуб, когда ты знаешь о скором трансфере в другой? Какой смысл забивать за команду, с которой ты уже выиграл все внутренние турниры? А как себя вести в Лиге Европы, если — вообразим — «Зенит» встретится с «Байером» в ⅛ финала? Как лезть в стыки и не бояться получить тяжелую травму?

В целом, эта давняя немецкая традиция — объявлять о трансферах за полгода или даже за год — кажется болезненной. Марио Гетце в 2013-м чуть не убивали дортмундские болельщики. Вратарь «Шальке» Александер Нюбель в 2020-м лишился капитанской повязки и даже места в составе после досрочного объявления о переходе в «Баварию». Гладбахская «Боруссия» год назад выдала чудовищную безвыигрышную серию, когда ее тренер Марко Розе объявил о скором назначении в Дортмунд.

Замена — Юри Алберто?

У Азмуна тоже велик соблазн расслабиться и снизить требования к себе. К счастью, «Зенит» взял на подстраховку Сергеева, хотя на сегодняшний день Иван сильно уступает Сердару в классе. Конечно, Азмун всю весну будет повторять, что он профессионал и полностью отдается игре, но болельщики теперь будут разглядывать его игру под микроскопом. И обязательно заметят, как где-то Азмун не добежал или недоработал.

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Расставаться с Сердаром надо было. Он много раз повторял, что хочет попробовать себя в Европе. И по-хорошему он заслужил шанс. 27 лет — прекрасный возраст для переезда в иностранный клуб.

Для «Зенита» тоже есть плюсы: скорее всего, клуб купит Азмуну на замену 20-летнего бразильца из «Интернасьонала» Юри Алберто, который переедет в Россию летом. Всегда лучше, когда у новичка есть время на знакомство с командой и постепенный ввод в тренировочный процесс.

Остается надеяться, что Азмун будет добросовестно исполнять свои обязанности ближайшие четыре месяца. «Зениту» очень важно сохранить золото у себя, и без помощи Сердара это невозможно.

Автор: Гоша Чернов

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