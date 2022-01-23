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13:12 (мск), источник: Sport24

Фарке: «Пять-шесть недель подготовки достаточно, чтобы стать экспертом российского футбола»

Новый главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал о своих знаниях о российском футболе. Ранее немецкий специалист на протяжении четырех лет возглавлял «Норвич».

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Источник: Sport24

— Насколько применим ваш опыт в России?

— Каждый опыт отличается от предыдущего. Я не кричу, что два раза выиграл Чемпионшип и тут мне будет легко. Я уважаю то, чего «Краснодар» добился, особенно учитывая, что клуб молод. Он уже играл в еврокубках. Есть потенциал в стадионе, академии. В футболе нельзя давать гарантий, но я могу пообещать, что я и мой штаб будем работать до седьмого пота. Я уже увидел, что это фантастический клуб, с отличными людьми вокруг него. Они заслуживают быть успешными. Надеюсь, что стану небольшой счастью большой истории.

— Что вы успели узнать о РПЛ и следили за лигой из Англии?

— Когда ты работаешь тренером в профессиональном футболе, тебе необходимо следить за основными лигами. РПЛ тоже значима в мировом футболе, поэтому за ней стоит следить. Но когда работаешь в АПЛ, у тебя не так много времени на просмотр каждой игры. Сейчас стараюсь смотреть как можно больше матчей, чтобы быть полностью подготовленным. У меня есть несколько коллег, немецкие тренеры, которые тут работали. Я также общался с игроками об их опыте в России. Пять-шесть недель подготовки достаточно, чтобы стать экспертом российского футбола, — сказал Фарке в интервью клубной пресс-службе.

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