«Я бросил футбол, ходил с пушкой и думал только о мести». Николсон из «Спартака» рассказал о себе: как убили отца, как встречался с Болтом

В конце декабря «Спартак» подписал 24-летнего нападающего сборной Ямайки Шамара Николсона. Статистика ямайца дает поводы для оптимизма: в 83 матчах за «Шарлеруа он забил 31 гол и отдал 11 ассистов. Недавно Шамар дал интервью пресс-службе “Спартака”.

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<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-eTRpnjSxYE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Николсон рос недалеко от места, где жил Боб Марли

Я из Кингстона, из района Тренчтаун. Улицы там пронумерованы: первая, вторая, третья и так далее. Боб Марли вырос на первой, а я — на второй, так что это очень близко. Я перепрыгивал забор и оказывался в общем дворе. В Тренчтауне полно талантов: музыкантов, футболистов и не только. Это место подарило миру много ярких людей. Я хорошо знаком с одним из его [Боба Марли] сыновей. Кроме того, я ведь вырос возле знаменитого Culture Yard и с детства знал там буквально каждый уголок.

Отца Николсона застрелили прямо на стадионе — после этого он долго не мог прийти в себя и искал мести

Мой отец был хорошим и семейным человеком. Когда он погиб, это стало огромной потерей для нашей семьи. Событие очень повлияло на многих из нас. Его убили незадолго до Рождества. 23 декабря, а Рождество на Ямайке отмечают 25-го. И в эти дни принято быть рядом с близкими. Все стараются быть вместе с самого утра. А в тот день был футбольный матч моей команды — «Бойз Таун».

Когда папа пришел на игру, я был уже на стадионе. И когда он заходил, я почему-то стал смотреть только на него. Перестал наблюдать за футболом и минут десять видел только папу. Не знаю почему. Никогда до этого я на него так не смотрел. Еще через какое-то время я отвлекся на игру и потерял отца из вида. Обернулся в другую сторону, увидел его и снова стал смотреть матч. Буквально через минуту я поймал его взглядом уже на другой стороне поля и снова стал наблюдать.

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRb-ISpJYSO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by BoZa (@shamar_nicholson)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Уже после матча мы с друзьями собирались выходить, когда стали звучать выстрелы. Я сказал другу: «Ого, кажется кто-то схватил пули». Тогда я не знал, что стреляли в отца. В такие моменты толпа всегда бежит на звук выстрелов. Не разбегаются, а наоборот хотят увидеть, что произошло. Мы тоже побежали, как все, кто был на стадионе. Я был, наверное, метрах в пятидесяти, когда увидел, что это мой папа. И тут же отвернулся.

Дальше было очень сложное время для меня. Я не играл в футбол примерно полтора года.

Было очень тяжело. Тот день стал одним из худших в моей жизни, потому что мы с папой были очень близки. Я бросил футбол и бросил вообще все хорошее. Думал только о плохом. Я тусовался с гангстерами и ходил с пушкой. На Ямайке это встречается на каждом шагу, достать оружие очень легко. Я перестал ночевать в доме своей матери. Знаете, что такое бессонница? Я не мог уснуть до самого утра, и так было постоянно.

После этого впал в деперессию, думал только о мести. Опять же, на Ямайке так принято. Когда происходит нечто подобное, ребенок начинает хотеть отомстить. Мне помогли семья и друзья. Они знали о моих возможностях в футболе и стали убеждать меня, что месть ничего не даст. Что я должен фокусироваться на том, что люблю. Чтобы отец мог мной гордиться. Мне было сложно это воспринять: я слышал их слова, но тут же забывал. В голове был только негатив. В одно ухо залетало, в другое вылетало.

Тогда я перебрался в другую часть страны — в Портмор. Осел там на долгое время. Только тогда я стал осознавать, что-то, чем занимаюсь, может привести меня только в два места: на кладбище или в тюрьму. И стал снова концентрироваться на футболе. А мысли об отце были мотивацией. С тех пор каждый раз, когда думаю, что силы кончились и расти дальше не получается, вспоминаю папу и обещаю себе преодолеть все трудности ради него.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRwfmHmpfJb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRwfmHmpfJb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRwfmHmpfJb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by BoZa (@shamar_nicholson)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Не раз пересекался с Усэйном Болтом и болеет за «Арсенал» (кумир — Тьерри Анри)

Много раз [виделся с Усэйном Болтом]! Один из моих тренеров — Рикардо «Биби» Гарднер, который, кстати, играл на ЧМ-98, — близкий друг Болта, так что мы много раз виделись. Даже в последний вечер перед вылетом в Россию я пересекался с Усэйном.

Я болею за лононский «Арсенал» — так сложилось с самого детства. На Ямайке очень популярен английский футбол. Если спросить у любого ребенка, за какую команду он мечтает играть, то он назовет английскую. Это связано с тем, что раньше, до обретения независимости, Ямайка контролировалась Великобританией. Так что я с детства стал болеть за «Арсенал».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPyq7u3Hf12/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPyq7u3Hf12/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPyq7u3Hf12/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by BoZa (@shamar_nicholson)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Я был очень близок с тетей, а она постоянно смотрела матчи «Арсенала». Я тоже часто их видел и в итоге влюбился в эту команду. Во многом из-за стиля игры. Он тогда был похож на «Барселону». Было очень круто. Вот так это началось. Сначала моим кумиром был Тьерри Анри, а потом Месут Озил. Но Анри был главной звездой, это точно. В том числе благодаря ему я сделал тогда выбор. Да, это мечта [оказаться в АПЛ]. Возможно, однажды она осуществится.

Впечатлен победами «Спартака» над «Лестером» и «Наполи»

На Ямайке следят за Лигой чемпионов и вообще за европейским футболом. Когда я узнал об интересе «Спартака», то вспомнил, что видел эту команду в Лиге Европы. А я в Лиге Европы никогда не играл. Только в квалификации, но не в группе. И тогда стал подробнее изучать информацию о клубе. А потом смотрю: ого, «Спартак» обошел «Лестер» и «Наполи»! Тогда я решил, что переход в «Спартак» — это отличная возможность стать еще сильнее, показать себя на более высоком уровне. И я сказал: «Ок! Я готов попробовать».

В прошлом году команда заняла второе место в чемпионате России. Я узнал, что это самый титулованный клуб в стране. И пусть сейчас мы занимаем только девятое место, я старался делать упор на позитивные моменты. В футболе всегда есть взлеты и падения, это нормально. Я все изучал, читал про Москву. До этого я всего один раз был в России. В Уфе.