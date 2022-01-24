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09:33 (мск), источник: Sports.Ru

«Я бросил футбол, ходил с пушкой и думал только о мести». Николсон из «Спартака» рассказал о себе: как убили отца, как встречался с Болтом

Болеет за «Арсенал», жил на соседней от дома Боба Марли улице.

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Источник: Sports.ru

В конце декабря «Спартак» подписал 24-летнего нападающего сборной Ямайки Шамара Николсона. Статистика ямайца дает поводы для оптимизма: в 83 матчах за «Шарлеруа он забил 31 гол и отдал 11 ассистов. Недавно Шамар дал интервью пресс-службе “Спартака”.

Мы выбрали самое интересное.

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Николсон рос недалеко от места, где жил Боб Марли

Я из Кингстона, из района Тренчтаун. Улицы там пронумерованы: первая, вторая, третья и так далее. Боб Марли вырос на первой, а я — на второй, так что это очень близко. Я перепрыгивал забор и оказывался в общем дворе. В Тренчтауне полно талантов: музыкантов, футболистов и не только. Это место подарило миру много ярких людей. Я хорошо знаком с одним из его [Боба Марли] сыновей. Кроме того, я ведь вырос возле знаменитого Culture Yard и с детства знал там буквально каждый уголок.

Отца Николсона застрелили прямо на стадионе — после этого он долго не мог прийти в себя и искал мести

Мой отец был хорошим и семейным человеком. Когда он погиб, это стало огромной потерей для нашей семьи. Событие очень повлияло на многих из нас. Его убили незадолго до Рождества. 23 декабря, а Рождество на Ямайке отмечают 25-го. И в эти дни принято быть рядом с близкими. Все стараются быть вместе с самого утра. А в тот день был футбольный матч моей команды — «Бойз Таун».

Когда папа пришел на игру, я был уже на стадионе. И когда он заходил, я почему-то стал смотреть только на него. Перестал наблюдать за футболом и минут десять видел только папу. Не знаю почему. Никогда до этого я на него так не смотрел. Еще через какое-то время я отвлекся на игру и потерял отца из вида. Обернулся в другую сторону, увидел его и снова стал смотреть матч. Буквально через минуту я поймал его взглядом уже на другой стороне поля и снова стал наблюдать.

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Уже после матча мы с друзьями собирались выходить, когда стали звучать выстрелы. Я сказал другу: «Ого, кажется кто-то схватил пули». Тогда я не знал, что стреляли в отца. В такие моменты толпа всегда бежит на звук выстрелов. Не разбегаются, а наоборот хотят увидеть, что произошло. Мы тоже побежали, как все, кто был на стадионе. Я был, наверное, метрах в пятидесяти, когда увидел, что это мой папа. И тут же отвернулся.

Дальше было очень сложное время для меня. Я не играл в футбол примерно полтора года.

Было очень тяжело. Тот день стал одним из худших в моей жизни, потому что мы с папой были очень близки. Я бросил футбол и бросил вообще все хорошее. Думал только о плохом. Я тусовался с гангстерами и ходил с пушкой. На Ямайке это встречается на каждом шагу, достать оружие очень легко. Я перестал ночевать в доме своей матери. Знаете, что такое бессонница? Я не мог уснуть до самого утра, и так было постоянно.

После этого впал в деперессию, думал только о мести. Опять же, на Ямайке так принято. Когда происходит нечто подобное, ребенок начинает хотеть отомстить. Мне помогли семья и друзья. Они знали о моих возможностях в футболе и стали убеждать меня, что месть ничего не даст. Что я должен фокусироваться на том, что люблю. Чтобы отец мог мной гордиться. Мне было сложно это воспринять: я слышал их слова, но тут же забывал. В голове был только негатив. В одно ухо залетало, в другое вылетало.

Тогда я перебрался в другую часть страны — в Портмор. Осел там на долгое время. Только тогда я стал осознавать, что-то, чем занимаюсь, может привести меня только в два места: на кладбище или в тюрьму. И стал снова концентрироваться на футболе. А мысли об отце были мотивацией. С тех пор каждый раз, когда думаю, что силы кончились и расти дальше не получается, вспоминаю папу и обещаю себе преодолеть все трудности ради него.

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Не раз пересекался с Усэйном Болтом и болеет за «Арсенал» (кумир — Тьерри Анри)

Много раз [виделся с Усэйном Болтом]! Один из моих тренеров — Рикардо «Биби» Гарднер, который, кстати, играл на ЧМ-98, — близкий друг Болта, так что мы много раз виделись. Даже в последний вечер перед вылетом в Россию я пересекался с Усэйном.

Я болею за лононский «Арсенал» — так сложилось с самого детства. На Ямайке очень популярен английский футбол. Если спросить у любого ребенка, за какую команду он мечтает играть, то он назовет английскую. Это связано с тем, что раньше, до обретения независимости, Ямайка контролировалась Великобританией. Так что я с детства стал болеть за «Арсенал».

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Я был очень близок с тетей, а она постоянно смотрела матчи «Арсенала». Я тоже часто их видел и в итоге влюбился в эту команду. Во многом из-за стиля игры. Он тогда был похож на «Барселону». Было очень круто. Вот так это началось. Сначала моим кумиром был Тьерри Анри, а потом Месут Озил. Но Анри был главной звездой, это точно. В том числе благодаря ему я сделал тогда выбор. Да, это мечта [оказаться в АПЛ]. Возможно, однажды она осуществится.

Впечатлен победами «Спартака» над «Лестером» и «Наполи»

На Ямайке следят за Лигой чемпионов и вообще за европейским футболом. Когда я узнал об интересе «Спартака», то вспомнил, что видел эту команду в Лиге Европы. А я в Лиге Европы никогда не играл. Только в квалификации, но не в группе. И тогда стал подробнее изучать информацию о клубе. А потом смотрю: ого, «Спартак» обошел «Лестер» и «Наполи»! Тогда я решил, что переход в «Спартак» — это отличная возможность стать еще сильнее, показать себя на более высоком уровне. И я сказал: «Ок! Я готов попробовать».

В прошлом году команда заняла второе место в чемпионате России. Я узнал, что это самый титулованный клуб в стране. И пусть сейчас мы занимаем только девятое место, я старался делать упор на позитивные моменты. В футболе всегда есть взлеты и падения, это нормально. Я все изучал, читал про Москву. До этого я всего один раз был в России. В Уфе.

Саша Бастрыгин

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