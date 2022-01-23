Языджи: у меня было много предложений, но ЦСКА выразил большое желание заполучить меня

«У меня было много предложений от разных команд, но ЦСКА выразил большое желание подписать контракт со мной. Когда я принимал решение, то понимал, что делаю правильный выбор, так как это очень серьёзный клуб в России. Я счастлив присоединиться к команде. Главная наша задача — побеждать.



Мы поговорили с Джанером Эркином, который ранее выступал за ЦСКА. Он сказал, что это очень хорошая команда с прекрасным персоналом и что это большой клуб. Я также поговорил со знакомыми, которые живут в Москве. И вот так я оказался здесь. Сейчас я чувствую себя хорошо. Всё идёт по плану. Я покажу всё, на что способен. Просто хочу играть как можно больше и побеждать. Просто хочу играть в футбол», — сказал Языджи в видео на YouTube-канале пресс-службы ЦСКА.