Стала известна сумма, которую «Зенит» требует у «Байера» за немедленный трансфер Азмуна

«Клубы ведут переговоры, чтобы закрыть сделку сейчас. Ситуация с несогласованным отъездом на подписание контракта с “Байером” только подтолкнула “Зенит” к этому шагу», — сказал источник «Чемпионату».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» намерен наказать Азмуна за самовольный отъезд из расположения клуба для подписания контракта с леверкузенским «Байером». Иранский футболист заключил соглашение с немецким клубом до 2027 года. Планировалось, что Азмун перейдёт в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечёт его контракт с «Зенитом».