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17:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Стала известна сумма, которую «Зенит» требует у «Байера» за немедленный трансфер Азмуна

«Зенит» требует у «Байера» € 5 млн за трансфер иранского нападающего Сердара Азмуна в это зимнее окно. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: РИА "Новости"
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«Клубы ведут переговоры, чтобы закрыть сделку сейчас. Ситуация с несогласованным отъездом на подписание контракта с “Байером” только подтолкнула “Зенит” к этому шагу», — сказал источник «Чемпионату».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» намерен наказать Азмуна за самовольный отъезд из расположения клуба для подписания контракта с леверкузенским «Байером». Иранский футболист заключил соглашение с немецким клубом до 2027 года. Планировалось, что Азмун перейдёт в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечёт его контракт с «Зенитом».

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за санкт-петербургский «Зенит» с января 2019 года.

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