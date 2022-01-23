«Краснодар» одержал первую победу при тренере Фарке
«Краснодар» провел контрольный матч против словацкой «Жилины» на тренировочном сборе в ОАЭ. «Быки» одержали первую победу с новым главным тренером Даниэлем Фарке — 3:2.
«Краснодар» провел контрольный матч против словацкой «Жилины» на тренировочном сборе в ОАЭ. «Быки» одержали первую победу с новым главным тренером Даниэлем Фарке — 3:2.
Голами в составе российского клуба отметились Гжегош Крыховяк, Эдуард Сперцян и Александр Черников. После первого тайма «Краснодар» вел со счетом 2:1.
«Мы хорошо начали игру. Навязываем борьбу в каждом эпизоде. Моя удачная игра? Все время, что я восстанавливался от травмы и готовился — это сейчас приносит свои плоды. Хочется перенести все на официальные матчи», — сказал вингер «быков» Вандерсон в перерыве матча.
Победным стал гол Черникова на 60-й минуте. В концовке матча «Жилине» удалось отыграть один мяч.
«Краснодар» поменял главного тренера в начале года. 13 января немецкий специалист Даниэль Фарке заменил на этом посту белоруса Виктора Гончаренко. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает пятое место, набрав 29 очков в 18 матчах.