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17:43 (мск), источник: Ведомости.Спорт

«Краснодар» одержал первую победу при тренере Фарке

«Краснодар» провел контрольный матч против словацкой «Жилины» на тренировочном сборе в ОАЭ. «Быки» одержали первую победу с новым главным тренером Даниэлем Фарке — 3:2.

Краснодар
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Источник: AFP 2021

Голами в составе российского клуба отметились Гжегош Крыховяк, Эдуард Сперцян и Александр Черников. После первого тайма «Краснодар» вел со счетом 2:1.

«Мы хорошо начали игру. Навязываем борьбу в каждом эпизоде. Моя удачная игра? Все время, что я восстанавливался от травмы и готовился — это сейчас приносит свои плоды. Хочется перенести все на официальные матчи», — сказал вингер «быков» Вандерсон в перерыве матча.

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Победным стал гол Черникова на 60-й минуте. В концовке матча «Жилине» удалось отыграть один мяч.

Эта игра стала второй для «Краснодара» на сборе в ОАЭ. В первом матче российский клуб уступил польской «Легии» — 1:2.

«Краснодар» поменял главного тренера в начале года. 13 января немецкий специалист Даниэль Фарке заменил на этом посту белоруса Виктора Гончаренко. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает пятое место, набрав 29 очков в 18 матчах.

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