«Краснодар» одержал первую победу при тренере Фарке

Голами в составе российского клуба отметились Гжегош Крыховяк, Эдуард Сперцян и Александр Черников. После первого тайма «Краснодар» вел со счетом 2:1.

«Мы хорошо начали игру. Навязываем борьбу в каждом эпизоде. Моя удачная игра? Все время, что я восстанавливался от травмы и готовился — это сейчас приносит свои плоды. Хочется перенести все на официальные матчи», — сказал вингер «быков» Вандерсон в перерыве матча.

Победным стал гол Черникова на 60-й минуте. В концовке матча «Жилине» удалось отыграть один мяч.

Эта игра стала второй для «Краснодара» на сборе в ОАЭ. В первом матче российский клуб уступил польской «Легии» — 1:2.