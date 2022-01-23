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18:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» может отправить Азмуна в дубль за нарушения медицинского регламента

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Петербургский футбольный клуб «Зенит» может отправить нападающего Сердара Азмуна во вторую команду за нарушения медицинского регламента, сообщает «Спорт-Экспресс».

Зенит
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Источник: Спорт РИА Новости

В субботу пресс-служба немецкого «Байера» объявила о подписании контракта с Азмуном, который будет выступать за леверкузенскую команду с сезона-2022/23. Контракт 27-летнего игрока с «Зенитом» истекает в июне.

«Зенит» рассматривает возможность перевода Азмуна во вторую команду в связи с тем, что он покинул отель клуба, когда ездил на подписание контракта с «Байером». Также Азмуну могут выписать денежный штраф, который составит более 50 тысяч евро. Санкции к иранцу обсуждаются руководством клуба.

Азмун в нынешнем сезоне провел 21 матч за «Зенит» во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи.

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