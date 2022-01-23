Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Райо Вальекано
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал Сосьедад
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Эмполи
Рома
04
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Герта
Бавария
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Челси
Тоттенхэм Хотспур
20
Футбол. Зарубежный
22:45
ПСЖ
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:05
Монпелье
Монако
32
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Барселона
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Эльче
22
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Вольфсбург
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Труа
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Бордо
Страсбур
43
Футбол. Зарубежный
17:00
Клермон Фут
Ренн
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Лорьян
42
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал
Бернли
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Ливерпуль
13
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Брайтон
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Салернитана
41
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Сампдория
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Сассуоло
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Гранада
Осасуна
02
Футбол. Зарубежный
15:00
Метц
Ницца
02
Футбол. Зарубежный
14:30
Кальяри
Фиорентина
11
Все события
Фоторепортажи
17«Небесная грация» раскрывает таланты
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
18:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Ал. Мостовой отреагировал на интервью спортивного директора «Спартака» Каттани

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на интервью спортивного директора красно-белых Луки Каттани.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

«Мы говорим, что в “Спартаке” так часто всё меняется, что уже становится не просто смешным, а удивительно смешным. Самое страшное в том, что каждый, кто приходит в “Спартак”, они все с такими заявлениями, с такими лозунгами, что вот мы сейчас построим, мы пришли на долгое время, на всё такое долгосрочное.

У меня к ним такой один вопрос, а где они все были в 90-х годах, когда здесь не было ни денег, ни бутс, ни формы, ничего. Что-то никто к нам не ездил, никто не хотел нас научить что-то сделать, помочь, ещё что-то подсказать. Все они там у себя грелись.

А сейчас они сюда едут с удовольствием, зарабатывают эти денежки простые и потом уезжают в свои клубы, о чём я каждый раз говорю. А мы вот эти все, кто прошёл огонь и воду и всё остальное, мы остаёмся, смотрим, комментируем и рассуждаем, что они на 10 лет, 20 лет хотят здесь остаться, у нас столько здесь примеров было, причём это люди, которые сами в футбол никогда не играли. Зато они хорошо занимаются бизнесом, причём занимаются, где есть заниматься", — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь