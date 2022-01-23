Ал. Мостовой отреагировал на интервью спортивного директора «Спартака» Каттани

«Мы говорим, что в “Спартаке” так часто всё меняется, что уже становится не просто смешным, а удивительно смешным. Самое страшное в том, что каждый, кто приходит в “Спартак”, они все с такими заявлениями, с такими лозунгами, что вот мы сейчас построим, мы пришли на долгое время, на всё такое долгосрочное.

У меня к ним такой один вопрос, а где они все были в 90-х годах, когда здесь не было ни денег, ни бутс, ни формы, ничего. Что-то никто к нам не ездил, никто не хотел нас научить что-то сделать, помочь, ещё что-то подсказать. Все они там у себя грелись.