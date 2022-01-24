ЦСКА интересуется Деспотовичем и предлагает ему вдвое больше, чем «Црвена Звезда»

Наибольший интерес к Деспотовичу проявляет сербская «Црвена Звезда», которая видит в нём замену 21-летнему нападающему Марко Лазетичу, близкому к переходу в «Милан». Сербский клуб, воспитанником которого и является Джордже, уже начал переговоры с его представителями, однако в последние дни конкуренцию в борьбе за игрока им пытается навязать московский ЦСКА, который готов предложить вдвое большую заработную плату, чем «Црвена Звезда».

Отмечается, что Деспотович уже получал предложение от другого клуба из России — грозненского «Ахмата», также интерес к игроку проявляют в Турции.