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10:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Валерий Карпин приехал на сборы «Спартака» в Дубае

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прибыл на сборы «Спартака» в Дубае (ОАЭ).

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Ранее специалист провёл встречу с футболистами «Зенита» на тренировочных сборах команды. На встрече не присутствовал нападающий «Зенита» Артём Дзюба.

Напомним, «Спартак» проводит подготовку к возобновлению сезона в Дубае в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. 28 января «Спартак» проведёт товарищеский матч со словацким «Слованом». 2 февраля подопечные Паоло Ваноли сыграют с латвийской «Ригой», а через 3 дня встретятся с малайзийским клубом «Джохора». 8 февраля состоится контрольный матч «Спартака» с «Уралом». Все встречи начнутся в 17:00 мск.

Московский «Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).

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