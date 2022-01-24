Фанаты «Спартака» объявили о бойкоте матчей из-за закона о Fan ID

В РПЛ введут паспорт болельщика: кого теперь не пустят на стадионы и в чем минусы системы?

«Мы едины в своей позиции — мы отказываемся принимать навязываемые нам правила, паспорта, идентификаторы и закон о FAN ID. Заявляем о своем решении бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу, домашних еврокубковых игр и отказываемся от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков.



Наш бойкот начинается с этой минуты и продлится до момента полной отмены принятого закона. Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со “Спартаком”: Москвы, России, стран СНГ и всего мира!» — говорится в сообщении организации, опубликованном в Telegram.