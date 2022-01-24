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11:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зениту» нельзя отпускать Ракицкого. Будет сложно найти замену

Контракт украинца с сине-бело-голубыми истекает уже в июне.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Любимец фанатов

История Сердара Азмуна в «Зените» близка к завершению, но у клуба еще достаточно работы. У многих футболистов основного состава летом истекают контракты, и некоторые из них должны остаться в Санкт-Петербурге.

Ярослав Ракицкий — в их числе. Украинскому защитнику в августе исполнится 33 года, но возраст в данном случае не так важен. Здесь и сейчас Ракицкий — лучший центральный защитник команды и фаворит «Газпром Арены».

Во время октябрьской игры с «Динамо» на «вираже» появился баннер со словами: «Ярик, 100 матчей за “Зенит” — это только начало!» В той встрече украинец отметил юбилей шикарным ударом со штрафного, а сразу после матча болельщики в соцсетях запустили кампанию по продлению контракта футболиста с «Зенитом».

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«Хочу поиграть еще годика три»

Но клуб не спешит продлевать с украинцем соглашение. «СЭ» еще в декабре писал, что зимой Ракицкому предложат новый договор, и это обязательно произойдет. Вопрос в условиях: в «Зените» не принято давать возрастным футболистам длительные контракты с высокой зарплатой, так что Ярославу придется пойти на уступки. Скорее всего, в финансах Ракицкому придется потерять, но гораздо хуже, что новое соглашение будет либо на один год, либо по схеме «1+1».

Ситуация для украинца совсем не радужная. Неслучайно в прессе в последнее время часто появляются представители Ракицкого. Один из них в свежем интервью «РБ Спорт» вообще бросил тревожную для болельщиков фразу: «В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не “Зенит”.

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Не факт, что у Ракицкого уже сейчас есть выгодные предложения. Такие слова могут быть обычным месседжем в адрес руководства «Зенита», которое не спешит продлевать контракт. Это нормально: стороны используют все способы, чтобы добиться желаемого. Но даже если предложений сейчас нет, они обязательно появятся. Ракицкий, несмотря на возраст, остается футболистом высокого уровня, который может быть востребован как в России, так и за рубежом. Сам Ярослав в ноябрьском интервью «СЭ» сказал так: «Меня все устраивает в Санкт-Петербурге, в “Зените”. Только погода чуть-чуть подкачивает иногда, ха-ха. Говорить о завершении карьеры я не хочу, потому что хочу поиграть еще годика три».

Вторая молодость

Еще три сезона в «Зените» Ракицкий вряд ли проведет. Но отпускать украинца летом клубу тоже не стоит. Дело не только в любви фанатов — Ракицкий по-новому раскрылся в этом сезоне, когда Сергей Семак перешел на схему с тремя центральными защитниками. Telegram-канал «СБГ-аналитика» в конце прошлого года указывал на то, что по итогам первой половины сезона Ракицкий стал первым в РПЛ среди центральных защитников по продвижению мяча и пятым среди всех футболистов.

Ярослав — лучший в лиге по числу длинных передач с 80% точности, причем далеко не всегда это пресловутые забросы на Дзюбу. Как мы знаем, Артем в этом сезоне стал играть реже, и поменялись функции Ракицкого — теперь он чаще исполняет диагонали во фланги, причем не только с левой ноги. Блок 3-Х-Х переродил украинца: он больше не боится оставлять свою зону, так как есть подстраховка, а атака «Зенита» из-за этого получила дополнительную опцию в начальной стадии.

Хронические проблемы

Смущать «Зенит» должны только три вещи. Во-первых, Ракицкий — легионер. Во-вторых, ему в этом году исполнится 33. В-третьих, на протяжении последних лет у Ярослава периодически возникают проблемы с коленом. Тренерский штаб прекрасно об этом знает, поэтому старается не нагружать его и часто дает передышку. Уже в этом сезоне Ракицкий несколько раз был заменен из-за небольших повреждений.

Источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» осознает проблему. И наверняка приглашение на сбор левоногого казахского защитника «Кайрата» НуралыАлипа — один из вариантов ее решения. Но, конечно, уровень Ракицкого выше, поэтому всерьез рассматривать Алипа в качестве прямой замены украинцу не стоит.

В целом даже качественных левоногих легионеров за приемлемые деньги на рынке почти нет. Конечно, «Зенит» их ищет. Насколько я знаю, работа в этом направлении давно ведется, однако до конкретных предложений потенциальным новичкам еще далеко. Сперва нужно окончательно решить будущее Ракицкого, а уж потом заниматься другими футболистами. Но, кажется, путь наименьшего сопротивления в данном случае — продлить контракт с украинцем.

Гоша Чернов

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