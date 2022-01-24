Журова считает, что фанаты «Спартака» поспешили с решением о бойкоте игр из-за Fan ID

«Бойкот — не самый лучший вариант. Они поторопились. Я не знаю, как болельщики будут себя вести дальше. Самое удивительное, что Fan ID существует для иностранцев. Они не боятся отдавать свои данные. Думаю, что болельщики, которые очень любят футбол, получали Fan ID уже минимум два раза. Я уверена, что процедура оформления паспорта болельщика будет совершенна простая. Все данные у многих давно есть на “Госуслугах”. Я тоже сомневаюсь, что есть люди, которые хотят ходить на футбол и не имеют там аккаунта», — приводит слова Журовой «СЭ».