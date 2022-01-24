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13:23 (мск), источник: Sports.Ru

«Зажигают файеры, а людей уносят покалеченными». Депутат Роднина о введении Fan ID

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на протест фанатов против введения Fan ID.

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Источник: РИА "Новости"
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«Что они хотят показать? Что они сила, которая может управлять? Вместо того, чтобы идти на компромисс. Каждое государство должно обеспечивать безопасность. Я не могу оценивать фанатов. Я не разбираюсь в футболе. Но мы приняли закон. Футбол теряет красоту из-за Fan ID? Да-да! Особенно, когда зажигают файеры, а людей уносят покалеченными», — заявила Роднина.

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