«Спартак» начал работу по созданию женской команды
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» приступил к созданию взрослой женской команды, сообщается на сайте «красно-белых».
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» приступил к созданию взрослой женской команды, сообщается на сайте «красно-белых».
«Спартак» полностью разделяет ценности ФИФА, УЕФА и РФС, которые активно развивают женский футбол. Уже в ближайшем будущем каждый клуб, выступающий в Российской премьер-лиге, должен будет иметь в своей структуре женскую команду. И «Спартак», конечно, не станет исключением, — говорится в сообщении.
«Спартак» также объявил, что в скором времени состоится набор девочек в академию команды.