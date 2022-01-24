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16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» начал работу по созданию женской команды

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» приступил к созданию взрослой женской команды, сообщается на сайте «красно-белых».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» полностью разделяет ценности ФИФА, УЕФА и РФС, которые активно развивают женский футбол. Уже в ближайшем будущем каждый клуб, выступающий в Российской премьер-лиге, должен будет иметь в своей структуре женскую команду. И «Спартак», конечно, не станет исключением, — говорится в сообщении.

«Спартак» также объявил, что в скором времени состоится набор девочек в академию команды.

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