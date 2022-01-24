«Спартак» начал работу по созданию женской команды

«Спартак» полностью разделяет ценности ФИФА, УЕФА и РФС, которые активно развивают женский футбол. Уже в ближайшем будущем каждый клуб, выступающий в Российской премьер-лиге, должен будет иметь в своей структуре женскую команду. И «Спартак», конечно, не станет исключением, — говорится в сообщении.