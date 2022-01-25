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09:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Сердар Азмун заразился коронавирусом

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун заразился коронавирусной инфекцией.

Иран
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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27-летний футболист сдал положительный тест на COVID-19 в расположении сборной Ирана, информирует Tasnim News Agency.

Отмечается, что Азмун пропустит матч отбора на чемпионат мира — 2022 со сборной Ирака, который состоится 27 января.

Ранее стало известно, что Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года. Сердар перейдёт в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечёт его контракт с «Зенитом».

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за санкт-петербургский «Зенит» с января 2019 года.

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