Сердар Азмун заразился коронавирусом

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27-летний футболист сдал положительный тест на COVID-19 в расположении сборной Ирана, информирует Tasnim News Agency.

Отмечается, что Азмун пропустит матч отбора на чемпионат мира — 2022 со сборной Ирака, который состоится 27 января.

Ранее стало известно, что Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года. Сердар перейдёт в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечёт его контракт с «Зенитом».