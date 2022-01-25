Внедрение со следующего сезона системы Fan ID, персонифицированной карты для посещения соревнований, предназначенной в том числе для идентификации их зрителей, кажется, окончательно превратилось в самую острую для российского футбола тему. Очередным клубом, чьи болельщики пообещали бойкотировать матчи в случае распространения действия закона на игры чемпионата России, стал «Спартак». Его фанаты назвали нововведения «репрессивными».

Мнения экспертов «Ъ» по поводу Fan ID разделились: одни считают, что демарши вызваны лишь «общим недоверием к государственным институтам», а бойкот не станет сильным ударом для Российской премьер-лиги (РПЛ), другие — что не имеющая практического смысла и нарушающая права болельщиков процедура будет иметь очень серьезные, в том числе экономические, последствия.

Вчера самой громкой российской новостью, связанной со спортивной отраслью, было опубликованное движением болельщиков «Спартака» «Фратрия» от имени всех фанатских объединений клуба заявление. Оно посвящено внедрению системы Fan ID. Закон о ней был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце декабря и вступит в силу с 1 июня нынешнего года.

Fan ID, который впервые был применен в России во время Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018-м, — это персонифицированная карта, или «паспорт» зрителя, который должен был получить, зарегистрировавшись через интернет, каждый, кто решил купить билеты на матчи. Система внедрялась для борьбы со спекуляцией билетами. Целесообразность перенесения практики Fan ID на внутренние соревнования в Госдуме РФ и ведомствах, отвечавших за ее внедрение, например, Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Министерстве спорта РФ, объясняли необходимостью повысить уровень безопасности и комфорта на стадионах.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--64db2d1d4aa1c487fbfd" data-vnd="64db2d1d4aa1c487fbfd" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=64db2d1d4aa1c487fbfd" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Перечень соревнований, на которые нужно будет получать через портал «Госуслуги» «паспорт болельщика», должно в ближайшее время утвердить правительство РФ. Но, разумеется, во время обсуждения законопроекта чаще всего упоминался наиболее востребованный у публики турнир — чемпионат России по футболу.

В заявлении болельщиков «Спартака», выдержанном в чрезвычайно жесткой риторике, говорится о том, что они отказываются «принимать навязываемые правила, паспорта, идентификаторы и закон о Fan ID», а также информируют о «решении бойкотировать матчи Российской премьер-лиги, Кубка России по футболу, домашних еврокубковых игр» и отказе «от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков».

Бойкот «продлится до момента полной отмены принятого закона» и «распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со “Спартаком”: Москвы, России, стран СНГ и всего мира».

Свою позицию фанаты объясняют тем, что «нынешняя ситуация и репрессивные нововведения не оставляют возможности принять другое решение». Покидая трибуны, они обещают «поддерживать “Спартак” оставшимися доступными способами» и «оставляют за собой право посещения матчей с участием команд, представляющих наше великое имя, в тех видах спорта и лигах, куда еще не добрался карающий цифровой жезл “закона” и “порядка”».

Кроме того, фанаты прогнозируют, что «система не остановится» и что, «расчистив активные сектора от неугодных, ее механизм безжалостно запустится в новом направлении»: «Закон, направленный на обеспечение “комфортной и безопасной среды на футболе”, не только уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции, но и цинично, без объяснений и в нарушение презумпции невиновности расправится с любыми, кто не впишется в диктуемые им правила, — рядовыми болельщиками, посетителями “семейных секторов” и VIP-лож».

Авторы заявления угрожают, что «любой, независимо от его статуса и регалий, переступив черту стадиона в момент бойкота», «перестанет быть частью великого спартаковского движа и навсегда покинет наши ряды».

В «Спартаке» уже отреагировали на заявление. Клуб признал, что «такая ситуация ничего, кроме расстройства, не вызывает»: «Болельщики “Спартака” — лучшие в России, их поддержка очень важна для команды. При этом мы понимаем, что они имеют право выразить таким образом свою позицию и привлечь внимание к проблеме».

Главное, что спартаковский демарш идеально укладывается в устойчивый тренд. Протесты против Fan ID превратились уже в привычное явление. Практически одновременно с фанатами «Спартака» об отказе от оформления «паспортов болельщика» объявили фанатские объединения клуба «Ростов». Из их заявления, размещенного в социальной сети «ВКонтакте», следует, что болельщики клуба уверены, что «введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля». По мнению фанатов «Ростова», «отсеивание “неправильных” болельщиков направлено на искоренение организованного и красочного фанатского боления и превращение спортивных мероприятий в немой театр».

По данным «РИА Новости», бойкотировать матчи возобновляющегося в конце февраля чемпионата России намерены и фанаты ЦСКА. Во время ноябрьского матча этого клуба против «Зенита» произошел громкий инцидент, имеющий непосредственное отношение к закону о Fan ID. Болельщики обеих команд устроили по ходу встречи перекличку, выкрикивая «Нам не нужен Fan ID», а затем в фан-секторе ЦСКА были зажжены файеры. Итогом акции были массовые задержания ее участников, на которых в общей сложности, по версии МВД, был составлен 51 протокол.

Фанатские движения «Зенита», победителя трех предыдущих чемпионатов России и лидера текущего, продекларировали принципиальный отказ от оформления Fan ID еще в прошлом году. Вчера же фанатское объединение петербуржского клуба «Ландскрона» выпустило заявление, в котором настаивает, что закон о Fan ID нарушает положения Конституции РФ, а его положения являются «непрозрачными, репрессивными и избыточными». Авторы текста отмечают, что нововведения «позволяют чиновникам при полном игнорировании конституционных прав гражданина, без рассмотрения его дела судом и без участия самого гражданина лишить его права посещать матчи», причем «такой запрет фактически накладывается бессрочно», а «основания для отказа в выдаче “паспорта болельщика” сформулированы таким образом, что их можно применять максимально произвольно».

«Ландскрона», анализируя пункты закона, определяющие критерии для отказа в предоставлении «паспорта болельщика», выделяет, что в нем «совершенно не определено, чем должна быть подтверждена “опасность человека для общества”» и «непонятно, по каким критериям можно объективно оценить степень опасности человека и доказать, что он перестал быть опасным для общества».

«Еще более абсурдно», полагает «Ландскрона», «выглядит отказ в выдаче “паспорта болельщика” в связи с тем, что имеется информация о намерении гражданина совершить правонарушение»: «Парадоксально, когда по закону нельзя привлечь человека к ответственности за намерение совершить убийство, но можно за то, что он имел намерение ругаться матом на футбольном матче».

На самом деле разделяющих такие взгляды фанатских движений уже очень много. Ранее о неприятии Fan ID объявили даже некоторые клубы низших дивизионов — такие, как «Кубань», «Факел», «Орел». А источник «Ъ» в фанатских кругах предупредил, что в скором времени «заявлений подобных тому, что сделали фаны “Спартака”, будут еще десятки».

Судя по высказываниям представителей российских властей, несмотря на фанатские демарши, они не намерены отказываться от Fan ID.

Так, внедрение процедуры поддержал целый ряд депутатов Госдумы РФ — Светлана Журова, Николай Валуев, Ирина Роднина, Роман Терюшков. А министр спорта РФ Олег Матыцин, комментируя крайне негативные настроения фанатов в отношении Fan ID, сказал, что его ведомство «в тесном взаимодействии с заинтересованными органами власти, Российским футбольным союзом и Российской премьер-лигой» еще «проводит разработку нормативно-правовой базы, необходимой для реализации положений закона» и «готово к диалогу для учета мнения всех заинтересованных сторон». «Мы продолжим делать все необходимое, чтобы эффективно проводить разъяснительную работу с объединениями болельщиков и правильно информировать их о предстоящих изменениях», — добавил министр.

Эксперты «Ъ» высказали разные мнения в связи с протестами фанатов. Генеральный секретарь Профсоюза футболистов и тренеров России Николай Грамматиков напомнил, что «в 2018 году применение Fan ID на чемпионате мира не вызывало ни у кого нареканий»: «Мы живем в цифровом мире, и наивно думать, будто какая-то информация может остаться абсолютно частной». Господин Грамматиков убежден, что характер дискуссии, спровоцированной прежде всего промедлением с введением Fan ID, которое следовало осуществить сразу после мирового первенства, «в меньшей степени связан собственно с футболом, а в большей — с общим недоверием к государственным институтам» и «за один день это не исправить». В любом случае эксперт не видит причин рассматривать возможный бойкот фанатами как потенциальный удар по российскому футболу, по крайней мере с точки зрения его экономики:

«Надо понимать, что основные деньги по статье matchday наши клубы зарабатывают на VIP-секторах, продаже лож и к тому же являются планово дотационными».

Андрей Малосолов, один из основателей Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), существовавшего с 2007 по 2016 год и игравшего важную роль в фанатском движении, уверен, что протест его участников вполне оправдан. Господин Малосолов пояснил «Ъ», что «в процедуре введения Fan ID изначально был заложен конфликт»: «Фанаты и так предоставляют свои паспортные данные, приобретая абонементы и билеты на матчи. Все они есть у клубов. Неудивительно, что люди недоумевали: для чего все это нужно? Кроме того, у нас высокий уровень безопасности на футболе. Я не знаю, есть ли равные с этой точки зрения РПЛ лиги в Европе. На каждом стадионе установлены сотни камер, давно действуют системы распознавания лиц. Без такого оборудования стадион просто не получит лицензию. Плюс в свое время в дополнение к “Закону о спорте…” был разработан “Закон о болельщиках…”, в котором содержатся статьи, позволяющие применить к фанатам санкции в виде запрета на посещение матчей от полугода до пяти лет. То есть все рычаги есть, контроль работает».

Андрей Малосолов указал на то, что «правоохранительные структуры, занимающиеся болельщиками, имеют всю информацию о фанатских движениях, “околофутбол” в России фактически умер, а никаких потасовок на стадионах много лет нет»: «На этом фоне вводить механизм выдачи дополнительных спецразрешений на посещение спортивных мероприятий, которые надо зачем-то заслужить, по меньшей мере странно. Было понятно, что фанаты будут не согласны с этим. Против выступали все крупные объединения болельщиков. Более того, все клубы выставили отрицательное заключение по законопроекту или как минимум просили отложить его принятие до окончания пандемии, так как в этот период несут серьезные издержки». Андрея Малосолова возмутило то, что «фанатов, как и клубы, даже не позвали на слушания, посвященные законопроекту, ни в Госдуме, ни в Совете федерации»: «И — просто вопиющая несправедливость — с ними не сочли нужным встретиться главы Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги».

«Сама ситуация неконтролируемого выплеска агрессии на трибунах сведена фактически к нулю. Но те, кто отвечает за внедрение Fan ID, зачем-то растормошили пассионарную среду до состояния встревоженного улья», — резюмировал эксперт.

По словам Малосолова, фанатский бойкот будет для отечественного футбола «сильнейшим ударом, в том числе экономическим»: «Ведущие клубы потеряют значительную часть аудитории. Фанатские трибуны “Зенита”, “Спартака”, ЦСКА, “Локомотива” вмещают по несколько тысяч человек и почти всегда заполнены. Но от посещения футбола, поверьте, откажутся и многие из тех, кто приходят на центральные трибуны. А депутаты, считающие, что их места моментально заполнят женщины и дети, заблуждаются. Женщины и дети на футбол приходят со своими мужьями и отцами. А потеря такого количества болельщиков — это выпадающие доходы: как прямые — от продажи билетов и абонементов, так и сопутствующие, скажем, от реализации различного мерча. Они могут исчисляться миллионами долларов».

Господин Малосолов обращает внимание и на то, что из-за бойкота могут пострадать и телерейтинги РПЛ: «Во время пандемии, наблюдая за матчами ведущих европейских лиг в тот период, когда действовали самые строгие запреты, все убедились: смотреть футбол без зрителей невозможно. А это ведь фанатские трибуны создают красочные перформансы, общую атмосферу, привлекательную “картинку”».