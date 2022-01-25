«Крылья Советов» подпишут Игнатьева, «Фейеноорд» возьмет Хендрикса, Бога — в «Аталанте»
Трансферные новости и слухи прошедшего дня.
Трансферные новости и слухи прошедшего дня.
По данным «СЭ», нападающий «Рубина» Иван Игнатьев в ближайшее время станет игроком «Крыльев Советов». В случае успешного прохождения медосмотра, на который футболист улетел вчера в Москву, самарский клуб возьмет форварда в аренду. В договоре будет присутствовать опция выкупа за 2,5 миллиона евро. Стороны уже согласовали все условия трансфера.
В текущем сезоне РПЛ 23-летний игрок принял участие в девяти матчах и не отметился результативными действиями.
По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс в ближайшее время перейдет в «Фейеноорд» на правах аренды. Срок договора составит 1,5 года. Ранее технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен подтвердил факт переговоров с москвичами по поводу 26-летнего игрока.
Transfermarkt оценивает футболиста в 1,8 миллиона евро. Контракт Хендрикса со «Спартаком» действует до июня 2024 года.
Нападающий «Сассуоло» Жереми Бога перешел в «Аталанту». Соглашение рассчитано до 2026 года. По некоторым данным, сумма трансфера составила 22 миллиона евро.
В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл в серии А 12 матчей и отдал две голевые передачи.
По информации Фабрицио Романо, «Севилья» хочет арендовать нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля. На данный момент детали трансфера еще не согласованы. Клубы обсуждают вопросы разделения зарплаты игрока.
26-летний футболист не хочет оставаться в АПЛ, так что переход в «Ньюкасл» или «Тоттенхэм» маловероятен. Transfermarkt оценивает форварда в 32 миллиона евро.
По информации Фабрицио Романо, нападающий «Црвены Звезды» Марко Лазетич в ближайшее время станет игроком «Милана». Итальянцы заплатят за 18-летнего форварда пять миллионов евро. Также в соглашение будет включен процент от будущей перепродажи.
Официально о сделке будет объявлено на этой неделе. В этом сезоне Лазетич провел 21 матч и забил семь мячей.