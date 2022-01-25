Уткин: из солидарности с фанатами не стану оформлять Fan ID. Мне это не нужно и не поможет

«Из солидарности с болельщиками не стану оформлять Fan ID. Ничего не стану бойкотировать, пока можно купить билет и пойти на футбол — я буду, пока надо.



Если запретят — буду по телевизору смотреть. В данный момент я не вижу, для чего мне нужен Fan ID. А что мне не нужно, я стараюсь не брать. Это единственная действенная логика. Мне это не нужно и ничем не поможет. И никому не поможет. Без него нельзя на футбол?



Что ж, лишний повод наконец-то прокатиться в Севилью. Или в Барселону. Или в Лондон. Там не спрашивают просто», — написал Уткин в своём телеграм-канале.