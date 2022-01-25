Анюков прервал молчание: переход в «Крылья» по просьбе отца, русский менталитет Хиддинка и уход из сборной из-за Капелло

Александр Анюков — не самый активный спикер. Он больше 10 лет не давал развернутых интервью, но в 2022-м прервал паузу и пообщался с «Матч ТВ». Ниже — главные цитаты об отце, Хиддинке, топовых «Крыльях Советов» и сборной, откуда ушел из-за эмоции и не вернулся, потому что дал слово.

Отец очень помогал Анюкову по ходу карьеры — по его просьбе Александр закончил карьеру именно в «Крыльях»

— Отец был настоящим самарским футбольным болельщиком в целом, и «Крыльев Советов» в частности. Он еще маленькими нас приучил на стадион ходить, болеть за команду. Потом он точно так же ездил с нами в молодежном и юношеском футболе. А позже на все наши игры в профессиональном футболе. Всегда подсказывал, что к чему. Сам он профессионально не играл, но его советы очень помогали.

Закончить карьеру игрока в «Крыльях Советов» — такова была просьба отца. Мы плохой результат в итоге показали, но все равно считаю, что так надо было поступить: вернуться в Самару и поставить точку в родном городе. Это можно было и раньше сделать, но по разным причинам не складывалось.

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Начало карьеры в «Крыльях» вспоминает до сих пор — особенно бронзу-2004 и полный стадион на каждой игре

— Потрясающее время. Те годы до сих пор с парнями из той команды вспоминаем. И бронзу-2004 — как очень классное достижение. Смазали только финал Кубка. Могли и большего добиться, но что сейчас говорить об этом. Считаю, у нас была великолепная команда и такая же атмосфера при Гаджи Гаджиеве. Он сильный тренер, который многое дал нам как в футболе, так и просто жизненными советами.

Что касается тех «Крыльев», то, по моему мнению, все это организовал Герман Ткаченко. Включая то, как работал менеджмент клуба, обстановку в нем и вокруг него. Он собрал боеспособную команду с сильным тренером, привезли иностранцев хорошего уровня: Соуза, Мойзес. А если говорить о россиянах, то чего только Тихонов и Каряка стоят. Ткаченко создал сумасшедшую атмосферу вокруг команды: реклама клуба на каждом шагу, новости про нас. И для игроков были созданы все условия. Полный стадион [собирался] на каждой игре — по 35 000! Люди в проходах, на деревьях и прожекторах сидели!

Завершил карьеру в сборной из-за «эмоций» между ним и Капелло. Слуцкий звал обратно, но Анюков не вернулся

— Завершение карьеры в сборной — это опять же история из-за моего характера и эмоций между тренером и мной. Для меня хоть и очередной урок, но печальный.

Леонид Викторович Слуцкий звал [обратно]. Обратил на меня внимание. Но я ведь уже принял решение завершить карьеру в сборной. Бесповоротно. Надеюсь, он не обиделся, что я не вернулся. Считаю, если принял решение и дал какое-то слово, то надо ему следовать. По мне, это правильно.

Считает, что успешно выступили на Евро-2008, потому что чемпионат России был сильнее

— Думаю, все вместе совпало. Если же говорить о Хиддинке, он очень хороший тренер и хороший человек. У него изначально был менталитет русского, и он понимал нас. Не каждый иностранец способен на такое в чисто российской команде. Хиддинк делал все, чтобы мы ни о чем не думали кроме футбола! Не думаю, что кто-то из той нашей команды может что-то плохое сказать о нем. Мы любили его — он нас.

Но есть и еще один [фактор]. Чемпионат России тогда сильнее был. В том числе благодаря иностранцам. Люди приезжали и показывали европейский уровень. Вспомните ЦСКА, который еще до нас выиграл Кубок УЕФА. «Спартак», «Локомотив» — там тоже были сильные легионеры. Как, кстати, и в немосковских клубах. Когда ты играешь против команд, где есть Жо, Вагнер Лав, Карвальо, то сам растешь. То есть россияне подтягивались к иностранцам. Поэтому наши матчи со столичными командами — это, считаю, тоже был европейский уровень.

Упал уровень чемпионата, в том числе из-за уровня легионеров. Сейчас, если не брать «Зенит», сильные игроки к нам не приезжают.

Говорит, что обратная связь между игроками и болельщиками очень важна

— Когда ты капитан команды, должно быть общение с болельщиками и особенно с фан-движением. С «виражом» оно есть до сих пор, и считаю, это правильно. Мы должны вместе какие-то вопросы поднимать, регулировать. Это ведет к взаимопониманию.

Хочу сказать «виражу»: парни, с вами у меня особые отношения, это ни для кого не секрет. Рад, что с большей частью из вас знаком лично благодаря общению команды с фанатами. Все эти годы в «Зените» чувствовал вашу поддержку.

А еще Анюков много кого благодарил — от отца до Дюкова

Эту деталь подметил спортивный журналист Константин Столбовский. А мы посчитали все благодарности.