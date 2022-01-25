Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.01
Эмполи
Рома
24
Футбол. Зарубежный
23.01
Реал Сосьедад
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
23.01
Райо Вальекано
Атлетик
01
Футбол. Зарубежный
23.01
Милан
Ювентус
00
Футбол. Зарубежный
23.01
ПСЖ
Реймс
40
Футбол. Зарубежный
23.01
Алавес
Барселона
01
Все события
Фоторепортажи
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
25Русские давили чехов, маскот издевался над болельщицей. Фото матча Кубка Первого канала
14:32 (мск), источник: Sports.Ru

Анюков прервал молчание: переход в «Крылья» по просьбе отца, русский менталитет Хиддинка и уход из сборной из-за Капелло

И раздал больше двух десятков благодарностей.

Крылья Советов
Зенит
РоссияПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Александр Анюков — не самый активный спикер. Он больше 10 лет не давал развернутых интервью, но в 2022-м прервал паузу и пообщался с «Матч ТВ». Ниже — главные цитаты об отце, Хиддинке, топовых «Крыльях Советов» и сборной, откуда ушел из-за эмоции и не вернулся, потому что дал слово.

Отец очень помогал Анюкову по ходу карьеры — по его просьбе Александр закончил карьеру именно в «Крыльях»

— Отец был настоящим самарским футбольным болельщиком в целом, и «Крыльев Советов» в частности. Он еще маленькими нас приучил на стадион ходить, болеть за команду. Потом он точно так же ездил с нами в молодежном и юношеском футболе. А позже на все наши игры в профессиональном футболе. Всегда подсказывал, что к чему. Сам он профессионально не играл, но его советы очень помогали.

Закончить карьеру игрока в «Крыльях Советов» — такова была просьба отца. Мы плохой результат в итоге показали, но все равно считаю, что так надо было поступить: вернуться в Самару и поставить точку в родном городе. Это можно было и раньше сделать, но по разным причинам не складывалось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Начало карьеры в «Крыльях» вспоминает до сих пор — особенно бронзу-2004 и полный стадион на каждой игре

— Потрясающее время. Те годы до сих пор с парнями из той команды вспоминаем. И бронзу-2004 — как очень классное достижение. Смазали только финал Кубка. Могли и большего добиться, но что сейчас говорить об этом. Считаю, у нас была великолепная команда и такая же атмосфера при Гаджи Гаджиеве. Он сильный тренер, который многое дал нам как в футболе, так и просто жизненными советами.

Что касается тех «Крыльев», то, по моему мнению, все это организовал Герман Ткаченко. Включая то, как работал менеджмент клуба, обстановку в нем и вокруг него. Он собрал боеспособную команду с сильным тренером, привезли иностранцев хорошего уровня: Соуза, Мойзес. А если говорить о россиянах, то чего только Тихонов и Каряка стоят. Ткаченко создал сумасшедшую атмосферу вокруг команды: реклама клуба на каждом шагу, новости про нас. И для игроков были созданы все условия. Полный стадион [собирался] на каждой игре — по 35 000! Люди в проходах, на деревьях и прожекторах сидели!

Завершил карьеру в сборной из-за «эмоций» между ним и Капелло. Слуцкий звал обратно, но Анюков не вернулся

Источник: РИА "Новости"

— Завершение карьеры в сборной — это опять же история из-за моего характера и эмоций между тренером и мной. Для меня хоть и очередной урок, но печальный.

Леонид Викторович Слуцкий звал [обратно]. Обратил на меня внимание. Но я ведь уже принял решение завершить карьеру в сборной. Бесповоротно. Надеюсь, он не обиделся, что я не вернулся. Считаю, если принял решение и дал какое-то слово, то надо ему следовать. По мне, это правильно.

Считает, что успешно выступили на Евро-2008, потому что чемпионат России был сильнее

— Думаю, все вместе совпало. Если же говорить о Хиддинке, он очень хороший тренер и хороший человек. У него изначально был менталитет русского, и он понимал нас. Не каждый иностранец способен на такое в чисто российской команде. Хиддинк делал все, чтобы мы ни о чем не думали кроме футбола! Не думаю, что кто-то из той нашей команды может что-то плохое сказать о нем. Мы любили его — он нас.

Но есть и еще один [фактор]. Чемпионат России тогда сильнее был. В том числе благодаря иностранцам. Люди приезжали и показывали европейский уровень. Вспомните ЦСКА, который еще до нас выиграл Кубок УЕФА. «Спартак», «Локомотив» — там тоже были сильные легионеры. Как, кстати, и в немосковских клубах. Когда ты играешь против команд, где есть Жо, Вагнер Лав, Карвальо, то сам растешь. То есть россияне подтягивались к иностранцам. Поэтому наши матчи со столичными командами — это, считаю, тоже был европейский уровень.

Упал уровень чемпионата, в том числе из-за уровня легионеров. Сейчас, если не брать «Зенит», сильные игроки к нам не приезжают.

Говорит, что обратная связь между игроками и болельщиками очень важна

Источник: РИА "Новости"

— Когда ты капитан команды, должно быть общение с болельщиками и особенно с фан-движением. С «виражом» оно есть до сих пор, и считаю, это правильно. Мы должны вместе какие-то вопросы поднимать, регулировать. Это ведет к взаимопониманию.

Хочу сказать «виражу»: парни, с вами у меня особые отношения, это ни для кого не секрет. Рад, что с большей частью из вас знаком лично благодаря общению команды с фанатами. Все эти годы в «Зените» чувствовал вашу поддержку.

А еще Анюков много кого благодарил — от отца до Дюкова

Эту деталь подметил спортивный журналист Константин Столбовский. А мы посчитали все благодарности.

  • Родителей благодарил за воспитание, а отца — за карьеру
  • Первого тренера Николая Никонова — за советы
  • Бога — за то, что доиграл до такого возраста, и переход в «Зенит»
  • Руководство «Крыльев», губернатора Самарской области и Миодрага Божовича — за завершение карьеры в команде
  • Германа Ткаченко — за «Крылья» образца 2003−2004 годов
  • Александра Тарханова — за отличную работу в «Крыльях»
  • Давида Трактовенко (экс-президента «Зенита») и Виктора Развеева (футбольного функционера) — за переезд в петербургский клуб
  • Андрея Аршавина, Игоря Денисова (а также их родных), Владимира Зотова (полковника полиции) и Михаила Арабова (бизнесмена) — за адаптацию в Санкт-Петербурге
  • Константина Зырянова — за теплый прием в «Зените-2»
  • Слуцкого — за то, что звал в сборную
  • Лучано Спалетти — за то, что дал «Зениту»
  • Андре Виллаш-Боаша — за то, что с ним было приятно работать
  • Роберто Манчини — за совместный опыт работы
  • Сергея Семака — за возвращение из дубля «Зенита» и включение в тренерский штаб
  • Гуса Хиддинка — за то, что он ему дал как игроку
  • Болельщикам «Крыльев» и «Зенита» — за мощную поддержку
  • Сергея Фурсенко и Александра Дюкова — просто так.

 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь