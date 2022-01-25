Дзюба играл центрального защитника на глазах у Карпина. У Ерохина — хет-трик

«Зенит» разгромил «Жилину» в последнем матче дубайского сбора, хотя в запасе было лишь три полевых футболиста.

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«Зенит» — «Жилина» — 5:0 (2:0)

Голы: Дзюба, 8 (1:0). Мостовой, 21 (2:0). Ерохин, 51 (3:0). Ерохин, 70 (4:0). Ерохин, 85 (5:0).

«Зенит»: Одоевский, Дуглас Сантос, Хотулев (Дзюба, 73), Алип, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Кузяев (Кравцов, 46), Мостовой, Дзюба (Саусь, 63), Малком (Кузнецов, 46).

Главному тренеру Сергею Семаку все сложнее набирать состав. Кажется, что каждый день некая неведомая сила крадет футболистов со сбора «Зенита». Причем название этой неведомой силы всем прекрасно известно, однако называть ее вслух запрещено во всех российских клубах. Семак на эту тему выдавил только два слова: «Есть заболевшие».

Зато иранцы ничего не боятся. В понедельник вечером в восточных соцсетях появилась информация, что пока еще форвард «Зенита» Сердар Азмун сдал положительный тест на коронавирус и не сыграет в ближайшем матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Ирака. «Зенит» эту информацию не подтверждал, но очень многое указывает на ее правдивость — Азмуна давно не видно ни на тренировках, ни на матчах, а из состава каждый день пропадают новые игроки.

Во вторник «Зенит» установил рекорд дубайского сбора — в запасе на матч с «Жилиной» оказалось всего три полевых футболиста (до этого было семь и пять соответственно). Новые выбывшие — Круговой, Клаудиньо и Барриос. И если с колумбийцем все ясно (он улетел в расположение своей сборной), то по другим игрокам информации нет. Но отметим, что Клаудиньо матч посетил, хоть и смотрел его с бровки. Травмированный Вендел сидел рядом с соотечественником.

Всего по разным причинам вне заявки оказались целых 13 игроков: Крицюк (он в Петербурге восстанавливается от травмы), Кержаков, Караваев, Ракицкий, Чистяков, Ловрен, Круговой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Ким, Азмун и Сергеев.

Но есть и хорошие новости. Впервые на этом сборе в основе вышел Малком — он провел тайм. Во-вторых, в стартовом составе оказался Нуралы Алип — казахстанский защитник «Кайрата» находится на просмотре, но до этого дня штаб сине-бело-голубых его не видел.

Алип вышел в паре с единственным здоровым центральным защитником «Зенита» — 19-летним Хотулевым. Оба — левши, так что это могло повлечь трудности. Но все обошлось — лидеры чемпионата России ни разу не пропустили. Алип выглядел неплохо, но, конечно, долгосрочные выводы по одной игре делать нельзя.

Любопытно, что Семак оставил схему 4−3−3 — ее он называл своей любимой, хотя по ходу сезона почти не использовал. Однако во всех трех матчах первого сбора с усеченным составом «Зенит» с первых минут играл именно по этой расстановке.

Сопротивления от словацкой команды сине-бело-голубые не встретили — футболисты «Жилины», кажется, находились под мощными физическими нагрузками и едва волочили ноги по полю. «Зенит» задолго до перерыва обеспечил результат: еще в первом тайме по голу забили Дзюба и Мостовой.

Замен у Семака почти не было, но на второй тайм он все-таки выпустил Ерохина. И тот провел блестящие 45 минут — успел оформить хет-трик, причем мог забить и больше трех (в одном из эпизодов попал в штангу). В первой игре сбора с «Эмирейтс» Ерохин отличился дважды, так что он явно стал королем дубайского тренинг-кемпа.

Но во втором тайме был и еще один примечательный момент. Дзюбу сперва заменили, а на последние 20 минут он вернулся на поле. И не на позицию форварда, а в центр защиты — заменил уставшего Хотулева. Кстати, за матчем снова наблюдал главный тренер сборной России Валерий Карпин и наверняка удивился увиденному. На непривычной позиции Дзюба отыграл профессионально — пару раз перехватил мяч, поймал соперника в офсайдную ловушку и раскрутил пятую результативную атаку. Ее стоит описать отдельно: Дзюба прошел по центру, отдал на правый фланг Сутормину, и Алексей после рывка отдал голевой пас на Ерохина. Так счет стал 5:0.

Понятно, что этот эксперимент — не от хорошей жизни. «Зениту» катастрофически не хватает футболистов, но к следующему сбору они должны поправиться. Сразу после игры с «Жилиной» сине-бело-голубые улетели в Санкт-Петербург, где у них будет три дня отдыха. Главное, чтобы за эти дни все выздоровели и никто больше не заболел.