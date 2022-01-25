«Спартак» подписал 20-летнего форварда «Сатурна» Максимчука

В текущем сезоне Максимчук забил за раменчан 9 мячей в 20 матчах ФНЛ-2. Артур — воспитанник казанского «Рубина», он вызывался в юношескую сборную России.

Ранее сегодня форвард «Спартака» Георгий Мелкадзе перешёл в «Сочи». В текущем сезоне 24-летний Мелкадзе провёл четыре матча за красно-белых во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В российской Премьер-Лиге Георгий также выступал за «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат». Вызывался в расположение молодёжной сборной России.