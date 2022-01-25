В ЦСКА объяснили, почему не отпустили Медину в сборную Парагвая

Как сообщил La Nacion, армейцы не отпустили 24-летнего игрока в национальную команду. По данным источника, Ассоциация футбола Парагвая уже обратилась в ФИФА по поводу данной ситуации.
«СЭ» обратился в ЦСКА за комментарием:
«Федерация футбола Парагвая нарушила порядок вызова игрока в национальную сборную, предусмотренный правилами ФИФА. Вызов прислали значительно позже установленного срока, а по нормам ФИФА такой вызов считается необязательным.
К тому же у Медины на данный момент существуют медицинские ограничения, из-за которых он не смог принять участие в товарищеском матче, который состоялся в конце первого сбора. Об этом мы также уведомили Федерацию футбола Парагвая», — сказал директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов.
24-летний парагваец пополнил состав московской команды на правах свободного агента 17 января.