В ЦСКА объяснили, почему не отпустили Медину в сборную Парагвая

«Федерация футбола Парагвая нарушила порядок вызова игрока в национальную сборную, предусмотренный правилами ФИФА. Вызов прислали значительно позже установленного срока, а по нормам ФИФА такой вызов считается необязательным.



К тому же у Медины на данный момент существуют медицинские ограничения, из-за которых он не смог принять участие в товарищеском матче, который состоялся в конце первого сбора. Об этом мы также уведомили Федерацию футбола Парагвая», — сказал директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов.