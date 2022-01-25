Юри Алберто в январе пройдет медицинский осмотр для «Зенита»

Как сообщает журналист Вене Касагранде в своём «твиттере», сумма трансфера двадцатилетнего форварда составит более € 20 млн.

На счету Алберто 30 голов и шесть передач в 100 матчах за «Интернасьонал». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.