Дзюба рассказал об игре в защите «Зенита»: Мне дважды повторять не надо

«Игра в защите — самое прекрасное. Интересно было поиграть, даже в товарищеском матче, на позиции, на которой никогда не играл. Во дворах мы все играли, конечно, а подвигаться именно так в матче — дорогого стоит. И атаку начать, [в которой] забили гол, — вообще прекрасно. Интересный опыт.



Конечно, он случился, потому что, к несчастью, у Хотулева что-то заболело немного. Замен, как видите, нет, поэтому мы, как говорится, как спартанцы, нас человек 12−13 в ущелье встали и стоим, держимся. Нормально, прикольное ощущение, кайфанул», — цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита».