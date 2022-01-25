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13:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Защитник «Урала» Адамов стал игроком «Зенита»

«Зенит» объявил о подписании контракта с защитником «Урала» Арсеном Адамовым.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

«Зенит» приветствует Арсена Адамова в Петербурге и желает успехов в составе сине-бело-голубых", — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее о трансфере сообщил «СЭ». В ближайшее время Адамов покинет расположение «Урала» на сборах в Шардже и присоединится к «Зениту», который во вторник закончил дубайский сбор и вскоре отправляется в Санкт-Петербург.

В текущем сезоне Адамов провел 19 матчей за «Урал» и забил один гол. В октябре 22-летний защитник был вызван в состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022.

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