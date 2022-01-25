Защитник «Урала» Адамов стал игроком «Зенита»

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

«Зенит» приветствует Арсена Адамова в Петербурге и желает успехов в составе сине-бело-голубых", — говорится в сообщении.

Ранее о трансфере сообщил «СЭ». В ближайшее время Адамов покинет расположение «Урала» на сборах в Шардже и присоединится к «Зениту», который во вторник закончил дубайский сбор и вскоре отправляется в Санкт-Петербург.