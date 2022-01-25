Защитник «Урала» Адамов стал игроком «Зенита»
«Зенит» объявил о подписании контракта с защитником «Урала» Арсеном Адамовым.
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«Зенит» объявил о подписании контракта с защитником «Урала» Арсеном Адамовым.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.
«Зенит» приветствует Арсена Адамова в Петербурге и желает успехов в составе сине-бело-голубых", — говорится в сообщении.
Ранее о трансфере сообщил «СЭ». В ближайшее время Адамов покинет расположение «Урала» на сборах в Шардже и присоединится к «Зениту», который во вторник закончил дубайский сбор и вскоре отправляется в Санкт-Петербург.
В текущем сезоне Адамов провел 19 матчей за «Урал» и забил один гол. В октябре 22-летний защитник был вызван в состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022.