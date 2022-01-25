Семак: Алип поедет с «Зенитом» на второй сбор. Матч с «Жилиной» уже многое говорит о нем

— Нуралы впечатлил вас по игре и тренировкам? Ждать ли его в Португалии?— Он не много тренировался с нами. Что касается игр — только в этой смог сыграть. Хорошо, что какая-то пища для размышлений есть. Но мы уже договорились, что он поедет с нами на второй сбор. На сегодняшний день он показывает хороший уровень и мастерства, и отношения к делу. Сегодняшний матч уже говорит многое о нем, о его характере. Не каждый после одной тренировки может сыграть матч, — передает слова Семака корреспондент Sport24 Владимир Колос.