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16:18 (мск), источник: Sport24

Семак: Алип поедет с «Зенитом» на второй сбор. Матч с «Жилиной» уже многое говорит о нем

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил работу защитника «Кайрата» и сборной Казахстана Нуралы Алипа, который находится на просмотре в петербургской команде.

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Источник: ФК "Зенит"

Алип вышел в стартовом составе сине-бело-голубых в контрольном матче с «Жилиной» (5:0) и отыграл все 90 минут.

— Нуралы впечатлил вас по игре и тренировкам? Ждать ли его в Португалии?— Он не много тренировался с нами. Что касается игр — только в этой смог сыграть. Хорошо, что какая-то пища для размышлений есть. Но мы уже договорились, что он поедет с нами на второй сбор. На сегодняшний день он показывает хороший уровень и мастерства, и отношения к делу. Сегодняшний матч уже говорит многое о нем, о его характере. Не каждый после одной тренировки может сыграть матч, — передает слова Семака корреспондент Sport24 Владимир Колос.

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