Драка жен футболистов «Спартака» с болельщиком. Павлюченко в трусах побежал разнимать
Девушек еле оттащили от фаната.
Девушек еле оттащили от фаната.
Для знаменитого форварда «Спартака» Романа Павлюченко одним из самых запоминающихся матчей за российский период карьеры стала заруба в «Лужниках» с «Ростовом». Тогда он положил решающий гол в концовке и стал главным героем встречи. Однако, как ни странно, та игра ему запомнилась вовсе не поэтому: сразу после игры жена Романа ввязалась в драку и заставила сильно понервничать своего супруга.
«Спартак» принимал в «Ростов» в «Лужниках» 28 июля 2004 года. Для хозяев матч складывался тяжело: ростовчане редко создавали опасность у ворот Ковалевски, но и к своим владениям подпускали нечасто. В итоге «Спартаку» приходилось довольствоваться редкими шансами забить, которые раз за разом упускал Павлюченко, трудившийся в одиночку в нападении.
Чем дольше сохранялись такая тенденция на поле и нули на табло, тем больше московские болельщики нервничали и ругались. В пылу эмоций некоторые даже начали «перегибать палку» и жутко материть футболистов.
По «счастливому стечению обстоятельств», один из таких болельщиков оказался на трибунах рядом с женой Павлюченко Ларисой. Вот, как она вспоминала тот день:
«Через несколько рядов позади меня сидел болельщик с очень громким голосом. И он весь матч поливал Рому жуткой грязью. И выходило из той речи, что Павлюченко виноват во всех бедах российского футбола. И играть-то он не умеет, и ноги-то ему нужно повыдергивать, и из “Спартака” поганой метлой гнать. Я и о футболе забыла, сижу, с собой борюсь: только бы не сорваться», — говорила Лариса Павлюченко.
Жене форварда пришлось терпеть выкрики хейтера вплоть до 93-й минуты, пока Павлюченко не вколотил мяч в ворота Близнюка после навеса Павленко со штрафного.
Как только Роман забил, болельщик неожиданно сменил гнев на милость. Тут-то и началось самое интересное.
«И тут я слышу, как тот мерзкий мужик начинает кричать: “Рома — молодец!” Я обернулась и увидела — таки того мужика, он стоит аплодирует. Тут со мной истерика и приключилась, слезы брызнули, рассудок помутнел, в глазах потемнело. Я бросилась наверх. Перескочила через несколько рядов, вцепилась мужику в глотку, начала его душить, орать. Мужик ничего не поймет, отбивается, бокал пива на меня вылил. Настоящая драка! На шум обернулась Танюшка Калиниченко [жена полузащитника “Спартака” Максима Калиниченко]и на помощь мне подоспела. Танюха тому верзиле по грудь, зато боец, каких поискать. Прилично мы тогда мужику накостыляли. Сбежались люди, на силу нас от него оттащили», — вспоминала Павлюченко.
Когда об этом узнал форвард, он был в шоке. Не надевая штанов Павлюченко помчался разбираться на трибуны.
«Мы только в раздевалку пришли, как туда Таня Калиниченко влетела: “Павлик, там твоя жена подралась!” Я на взводе, где их искать, не знаю, в трусах рванул на трибуны. По дороге дозвонился до Ларисы», — говорил Павлюченко.
К счастью, к тому моменту конфликт был уже исчерпан. Поэтому серьезных неприятностей болельщику удалось избежать.
«Хорошо, что к тому моменту страсти улеглись. Даже представить страшно, что было бы, если бы Ромка увидел, как меня кто-то обижает. Он и так очень вспыльчивый, все время справедливости ищет. А тут… Я ему никогда того болельщика не покажу, иначе Ромка его по всему стадиону размажет», — утверждала Лариса.
Лариса и Роман Павлюченко знакомы со школы. Они начали встречаться в 9 классе, а когда обоим было по 20 лет поженились. В браке у них родились три дочки. Младшей — Еве сейчас 3 года, Миле — 8, а Кристине — 15.