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12:07 (мск), источник: Sports.Ru

Клаудиньо: Были предложения от «Ромы» и «Аякса», но «Зенит» был решителен — и остальные варианты отпали

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо в разговоре со Sports.ru рассказал о решении перейти в петербургский клуб из «РБ Брагантино» летом прошлого года.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

«В прошлом году у меня были предложения от “Ромы” и “Аякса”, слышал про вариант с “Лейпцигом”. Наверное, ближе всего был “Аякс”, но мы говорили еще до открытия трансферного окна. Они хотели подписать предварительный контракт, но у меня было соглашение с “Ред Булл Брагантино”. Окно открылось, и я уехал на Олимпиаду. Тут-то и возник “Зенит”.

Клуб был очень решителен — и все остальные варианты отпали. Конечно, меня привлекло, что в “Зените” уже было несколько бразильцев, в том числе Малком, с которым мы знакомы с восьми лет. Малком постоянно разговаривал со мной о “Зените”, клуб наверняка спрашивал у него обо мне. В общем, он сыграл важную роль в трансфере. Теоретически похожую функцию от “Аякса” на Олимпиаде мог выполнять Антони, но он не знал о наших переговорах», — сказал бразилец.

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