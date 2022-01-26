Фанаты «Зенита» обожают Ракицкого. Как украинцу это удалось?
Клуб рискует потерять защитника. Если Ярослав уйдёт, в Петербурге будут сильно грустить.
Клуб рискует потерять защитника. Если Ярослав уйдёт, в Петербурге будут сильно грустить.
Летом контракт Ярослава Ракицкого с «Зенитом» заканчивается. Прямо сейчас клуб работает над продлением и уже предложил новый контракт, но украинский защитник всё ещё думает о своём будущем. И если это будущее не будет связано с «Зенитом», то Петербург потеряет своего любимого игрока.
Да, Ракицкий стал очень уважаемым футболистов среди фанатов «Зенита». Болельщики его обожают. Сейчас расскажем, как это получилось.
С Ярославом питерцы трижды выигрывали чемпионат, а его отборов, победных эмоций и голов набралось на динамичное видео «Невероятный Ракицкий» на клубном телевидении.
На языке тактических восхищений о Ракицком написали в телеграм-канале «СБГ-аналитика»: что по итогам первой половины сезона Ракицкий стал первым в РПЛ центральным защитником по продвижению мяча и пятым среди всех футболистов:
— Ярослав — лучший в лиге по числу длинных передач с 80% точности, причём далеко не всегда это пресловутые забросы на Дзюбу. Как мы знаем, Артём в этом сезоне стал играть реже и поменялись функции Ракицкого — теперь он чаще исполняет диагонали во фланги, причём не только с левой ноги. Блок 3-Х-Х переродил украинца: он больше не боится оставлять свою зону, так как есть подстраховка, а атака «Зенита» из-за этого получила дополнительную опцию в начальной стадии«. Более того, Ракицкий выходит на поле с капитанской повязкой. Так это было в решающем матче Лиги чемпионов с “Мальмё”.
Первые слова Ракицкого в «Зените» уже намекали — в Петербург приехал новый друг болельщиков. Ещё и говорящий с ними на одном языке.
«Все силы отдам на футбольном поле, не могу иначе, — говорил тогда Ракицкий. — Иначе зачем тогда играть в футбол? Тем более тут прекрасный стадион, прекрасные болельщики. Как тут можно играть на полшишечки? Я хочу играть в футбол, показывать хороший уровень. Хочу, чтобы “Зенит” выигрывал. И ещё — меня не нужно любить, но хочу, чтобы меня как минимум уважали. И за это уважение буду биться».
Ярослав общается с внешним миром нечасто, но регулярно отмечает поддержку фанатов. Отсюда же — любовь, то самое уважение и персональные баннеры. После первого года в «Зените» Ракицкий говорил, что обрёл «шикарный стадион, шикарную команду, обалденный город и потрясающих болельщиков», чьей поддержкой гордится.
В октябре 2021-го, когда защитник провёл 100-й матч за «Зенит», на «Вираже» появился баннер: «Ярик — 100 за “Зенит”. Это только начало».
«Мне было очень приятно, — так Ярослав вспоминал тот вечер, когда он забил со штрафного “Динамо”. — Три года назад болельщики меня встретили очень достойно, и я всегда стараюсь помочь “Зениту” и отблагодарить болельщиков. Нужно, чтобы наш город, чтобы “Зенит” из Санкт-Петербурга был всегда на слуху. Это всегда мотивация идти вперёд и показывать хорошую игру».
После того матча фанаты «Зенита» в соцсетях устроили акцию по продлению контракта с украинцем.
Защитник называет болельщиков лучшими и считает их своим «вдохновением»: «Если что-то болит, то забываешь об этом, когда выходишь на “Газпром Арену” или на выездные встречи. Даже в гостях у нас поддержка отличная — болельщики заставляют идти вперёд».
Правда, сам игрок смеётся: когда так кричат, он не может забить. Слышать такую кричалку ему настолько приятно, что он перевозбуждается: «Это класс, круто, такого никогда со мной не было, но это сбивает». И рекомендует болельщикам кричать «Зенит», гол! «вместо “Ракицкий, гол!”.
«Город над Вольной Невой, Вираж, любящие болельщики, команда, тренеры, спасибо за доверие! Питер, этот триумф для тебя», — написал Ракицкий после одного из чемпионств.
Восхищался фанатами даже после будничного матча с «Оренбургом» (3:1): «Мне очень нравится играть на нашем стадионе, очень нравится “Вираж”. Люди приходят даже на товарищеские матчи — до 40 тысяч. У меня такое было только в Донецке, когда играли на “Донбасс Арене”. Я кайфую от болельщиков “Зенита”, спасибо».
А перед стартом группового этапа Лиги чемпионов говорил, что «Челси» и «Ювентус» зенитовцы смогут «подушить» вместе с болельщиками: «Они у нас очень крутые. Постараемся их задавить».
Осенью «Зенит» не мог победить в трёх матчах подряд, и тогда Ракицкий пришёл в комментарии к посту в официальном аккаунте клуба: «Извините, что плохо играю». В ответ защитник получил слова поддержки в духе «Ты лучший. Не гони, Ярик», а также сравнения с Анатолием Тимощуком — что в «Зените» всё держится на 44-м номере. Видимо, так и есть.
Евгений Марков