Фанаты «Зенита» обожают Ракицкого. Как украинцу это удалось?

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Летом контракт Ярослава Ракицкого с «Зенитом» заканчивается. Прямо сейчас клуб работает над продлением и уже предложил новый контракт, но украинский защитник всё ещё думает о своём будущем. И если это будущее не будет связано с «Зенитом», то Петербург потеряет своего любимого игрока.

Да, Ракицкий стал очень уважаемым футболистов среди фанатов «Зенита». Болельщики его обожают. Сейчас расскажем, как это получилось.

Ракицкий — один из лучших на поле. Объясняем через тактику и эмоции

С Ярославом питерцы трижды выигрывали чемпионат, а его отборов, победных эмоций и голов набралось на динамичное видео «Невероятный Ракицкий» на клубном телевидении.

На языке тактических восхищений о Ракицком написали в телеграм-канале «СБГ-аналитика»: что по итогам первой половины сезона Ракицкий стал первым в РПЛ центральным защитником по продвижению мяча и пятым среди всех футболистов:

— Ярослав — лучший в лиге по числу длинных передач с 80% точности, причём далеко не всегда это пресловутые забросы на Дзюбу. Как мы знаем, Артём в этом сезоне стал играть реже и поменялись функции Ракицкого — теперь он чаще исполняет диагонали во фланги, причём не только с левой ноги. Блок 3-Х-Х переродил украинца: он больше не боится оставлять свою зону, так как есть подстраховка, а атака «Зенита» из-за этого получила дополнительную опцию в начальной стадии«. Более того, Ракицкий выходит на поле с капитанской повязкой. Так это было в решающем матче Лиги чемпионов с “Мальмё”.

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«Меня не нужно любить, хочу, чтобы как минимум уважали»

Первые слова Ракицкого в «Зените» уже намекали — в Петербург приехал новый друг болельщиков. Ещё и говорящий с ними на одном языке.

«Все силы отдам на футбольном поле, не могу иначе, — говорил тогда Ракицкий. — Иначе зачем тогда играть в футбол? Тем более тут прекрасный стадион, прекрасные болельщики. Как тут можно играть на полшишечки? Я хочу играть в футбол, показывать хороший уровень. Хочу, чтобы “Зенит” выигрывал. И ещё — меня не нужно любить, но хочу, чтобы меня как минимум уважали. И за это уважение буду биться».

Постоянно благодарит фанатов

Ярослав общается с внешним миром нечасто, но регулярно отмечает поддержку фанатов. Отсюда же — любовь, то самое уважение и персональные баннеры. После первого года в «Зените» Ракицкий говорил, что обрёл «шикарный стадион, шикарную команду, обалденный город и потрясающих болельщиков», чьей поддержкой гордится.

В октябре 2021-го, когда защитник провёл 100-й матч за «Зенит», на «Вираже» появился баннер: «Ярик — 100 за “Зенит”. Это только начало».

«Мне было очень приятно, — так Ярослав вспоминал тот вечер, когда он забил со штрафного “Динамо”. — Три года назад болельщики меня встретили очень достойно, и я всегда стараюсь помочь “Зениту” и отблагодарить болельщиков. Нужно, чтобы наш город, чтобы “Зенит” из Санкт-Петербурга был всегда на слуху. Это всегда мотивация идти вперёд и показывать хорошую игру».

После того матча фанаты «Зенита» в соцсетях устроили акцию по продлению контракта с украинцем.

Благодаря болельщикам «Зенита» Ракицкий забывает о болячках

Защитник называет болельщиков лучшими и считает их своим «вдохновением»: «Если что-то болит, то забываешь об этом, когда выходишь на “Газпром Арену” или на выездные встречи. Даже в гостях у нас поддержка отличная — болельщики заставляют идти вперёд».

Про него есть персональная кричалка «Ракицкий, гол!»

Правда, сам игрок смеётся: когда так кричат, он не может забить. Слышать такую кричалку ему настолько приятно, что он перевозбуждается: «Это класс, круто, такого никогда со мной не было, но это сбивает». И рекомендует болельщикам кричать «Зенит», гол! «вместо “Ракицкий, гол!”.

Посвящает победы городу и болельщикам

«Город над Вольной Невой, Вираж, любящие болельщики, команда, тренеры, спасибо за доверие! Питер, этот триумф для тебя», — написал Ракицкий после одного из чемпионств.

Восхищался фанатами даже после будничного матча с «Оренбургом» (3:1): «Мне очень нравится играть на нашем стадионе, очень нравится “Вираж”. Люди приходят даже на товарищеские матчи — до 40 тысяч. У меня такое было только в Донецке, когда играли на “Донбасс Арене”. Я кайфую от болельщиков “Зенита”, спасибо».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVn2HgDoPE6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVn2HgDoPE6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVn2HgDoPE6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А перед стартом группового этапа Лиги чемпионов говорил, что «Челси» и «Ювентус» зенитовцы смогут «подушить» вместе с болельщиками: «Они у нас очень крутые. Постараемся их задавить».

Извиняется за плохую игру

Осенью «Зенит» не мог победить в трёх матчах подряд, и тогда Ракицкий пришёл в комментарии к посту в официальном аккаунте клуба: «Извините, что плохо играю». В ответ защитник получил слова поддержки в духе «Ты лучший. Не гони, Ярик», а также сравнения с Анатолием Тимощуком — что в «Зените» всё держится на 44-м номере. Видимо, так и есть.