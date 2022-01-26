Депутат Журова: есть информация, что Fan ID и вовсе не будет в РПЛ

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— Нужно смотреть по ситуации. Я на данный момент не вижу необходимости в введении закона о паспорте болельщика в футболе. Может, эта необходимость возникнет. Сейчас, по моему мнению, вводить не надо. Лучше усилить камеры на стадионе и охрану.



Я в сослагательном наклонении не люблю говорить, потому что это используется потом в заглавии. Говорю, как есть. Болельщики поэтому и начали бойкотировать матчи, хотя ничего не принято.

Уже есть информация, что Fan ID и вовсе не будет в РПЛ. Это для международных соревнований! Исходя из ситуации, государство будет принимать решение, где вводить паспорт болельщика. Чемпионат России по футболу в законе ни разу не звучал!, — цитирует Журову «Рейтинг Букмекеров».