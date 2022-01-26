Депутат Журова: есть информация, что Fan ID и вовсе не будет в РПЛ
Депутат Госдумы Светлана Журова оценила вероятность введения паспорта болельщика (Fan ID) в Российской Премьер-Лиге.
Депутат Госдумы Светлана Журова оценила вероятность введения паспорта болельщика (Fan ID) в Российской Премьер-Лиге.
— Нужно смотреть по ситуации. Я на данный момент не вижу необходимости в введении закона о паспорте болельщика в футболе. Может, эта необходимость возникнет. Сейчас, по моему мнению, вводить не надо. Лучше усилить камеры на стадионе и охрану.
Я в сослагательном наклонении не люблю говорить, потому что это используется потом в заглавии. Говорю, как есть. Болельщики поэтому и начали бойкотировать матчи, хотя ничего не принято.
Уже есть информация, что Fan ID и вовсе не будет в РПЛ. Это для международных соревнований! Исходя из ситуации, государство будет принимать решение, где вводить паспорт болельщика. Чемпионат России по футболу в законе ни разу не звучал!, — цитирует Журову «Рейтинг Букмекеров».
Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.
Ранее сообщалось, что в 2021—2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.