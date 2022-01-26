Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23.01
Реал Сосьедад
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
23.01
Райо Вальекано
Атлетик
01
Футбол. Зарубежный
23.01
Милан
Ювентус
00
Футбол. Зарубежный
23.01
ПСЖ
Реймс
40
Футбол. Зарубежный
23.01
Алавес
Барселона
01
Все события
Фоторепортажи
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
25Русские давили чехов, маскот издевался над болельщицей. Фото матча Кубка Первого канала
18:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Депутат Журова: есть информация, что Fan ID и вовсе не будет в РПЛ

Депутат Госдумы Светлана Журова оценила вероятность введения паспорта болельщика (Fan ID) в Российской Премьер-Лиге.

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Фан-уйди

— Нужно смотреть по ситуации. Я на данный момент не вижу необходимости в введении закона о паспорте болельщика в футболе. Может, эта необходимость возникнет. Сейчас, по моему мнению, вводить не надо. Лучше усилить камеры на стадионе и охрану.

Я в сослагательном наклонении не люблю говорить, потому что это используется потом в заглавии. Говорю, как есть. Болельщики поэтому и начали бойкотировать матчи, хотя ничего не принято.

Читайте также
Фанаты «Спартака» объявили о бойкоте матчей из-за закона о Fan ID

Уже есть информация, что Fan ID и вовсе не будет в РПЛ. Это для международных соревнований! Исходя из ситуации, государство будет принимать решение, где вводить паспорт болельщика. Чемпионат России по футболу в законе ни разу не звучал!, — цитирует Журову «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в 2021—2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь