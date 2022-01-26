Азмун сдал отрицательный тест на ковид. Иранец может улетать из ОАЭ

Теперь футболист может покинуть Дубай, где оставался на карантине.

При этом пока нет ясности, куда отправится иранец из ОАЭ — на сбор первой команды в Португалию, стартующий 29 января, или прибудет в расположение «Зенита-2». Решение клуб примет в ближайшее время.

Вариант с переходом Азмуна в «Байер» уже этой зимой упирается в цейтнот (трансферное окно в Германии закроется 31 января), а также осложнен тем, что питерцы не планируют платить за нападающего «Интернасионала» Юри Алберто более 16−17 миллионов евро — чтобы приобрести бразильца уже сейчас, а не июне, сумму нужно увеличивать.