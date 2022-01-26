Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Анже
Сент-Этьен
01
Футбол. Зарубежный
23.01
Реал Сосьедад
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
23.01
Райо Вальекано
Атлетик
01
Футбол. Зарубежный
23.01
Милан
Ювентус
00
Футбол. Зарубежный
23.01
ПСЖ
Реймс
40
Футбол. Зарубежный
23.01
Алавес
Барселона
01
Все события
Фоторепортажи
25Русские давили чехов, маскот издевался над болельщицей. Фото матча Кубка Первого канала
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
20:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» объявил о переходе Хендрикса в «Фейеноорд» на правах аренды

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс перешёл в «Фейеноорд» на правах аренды, сообщает пресс-служба московского клуба.

Фейеноорд
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2022/2023 и предусматривает возможность последующего выкупа контракта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хендрикс стал игроком «Спартака» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение Хендрикса с российским клубом истекает в 2024 году.

Хендрикс — воспитанник ПСВ, он находился в структуре клуба с 2004 года. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь