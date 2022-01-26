ЦСКА отдал Константина Кучаева в аренду «Рубину»
Московский ЦСКА отдал полузащитника Константина Кучаева в аренду «Рубину».
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РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Московский ЦСКА отдал полузащитника Константина Кучаева в аренду «Рубину».
Об этом сообщает «твиттер» армейцев.
Напомним, россиянин Константин Кучаев выступает за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге с сезона-2018/2019. За это время он провёл за московский клуб 85 матчей, в которых отметился 6 забитыми мячами и отдал шесть результативных передач.
Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 18 туров. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров.