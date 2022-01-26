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20:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дубль Кухты помог «Локомотиву» обыграть «Спарту»

«Локомотив» победил пражскую «Спарту» (3:2) в товарищеском матче.

Локомотив
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Источник: ФК "Локомотив"

Дубль в составе победителей сделал Ян Кухта. Также отличился Джирано Керк.

У «Спарты» забивали Ладислав Крейчи и Томаш Чаванчара. Давид Ханцко мог открыть счет на восьмой минуте, но не реализовал пенальти, попав в штангу.

Товарищеский матч

«Спарта П» (Чехия) — «Локомотив» (Россия) — 2:3 (0:2)

Голы: Кухта, 12 (0:1). Кухта, 29 (0:2). Крейчи, 61 (1:2). Чванчара, 65 (2:2). Керк, 85 (2:3).

Нереализованный пенальти: Ханцко (Спарта П), 8 (штанга).

«Локомотив»: Худяков (Живоглядов, 68), Рыбус (Мампаси, 46), Едвай (Тикнизян, 46), Ненахов (Марадишвили, 46), Пабло, Баринов, Жемалетдинов (Борисенко, 68), Рыбчинский (Петров, 46), Бабкин, Кухта (Керк, 46), Изидор (Савин, 56).

Предупреждения: Бабкин, 25. Баринов, 59.

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