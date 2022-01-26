Гисдоля рано похоронили? Связка Жемалетдинов — Кухта обещает много голов

Товарищеский матч

«Спарта П» (Чехия) — «Локомотив» (Россия) — 2:3 (0:2)

Голы: Кухта, 12 (0:1). Кухта, 29 (0:2). Крейчи, 61 (1:2). Чванчара, 65 (2:2). Керк, 85 (2:3).

Нереализованный пенальти: Ханцко (Спарта П), 8 (штанга).

«Локомотив»: Худяков (Живоглядов, 68), Рыбус (Мампаси, 46), Едвай (Тикнизян, 46), Ненахов (Марадишвили, 46), Пабло, Баринов, Жемалетдинов (Борисенко, 68), Рыбчинский (Петров, 46), Бабкин, Кухта (Керк, 46), Изидор (Савин, 56).

Предупреждения: Бабкин, 25. Баринов, 59.

«Локомотив» в состоянии перманентной перестройки. По ходу первой части сезона поменял главного тренера и стал самым активным игроком на трансферном рынке. Теперь почти полностью перекроил линию нападения, расставшись со Смоловым, Зе Луишем и Лисаковичем. Это ведь дополнительный ребус для Маркуса Гисдоля, для которого зимние сборы — возможность заложить фундамент на весеннюю часть сезона и показать, как в действительности работает его система, требующая не только идеальной физической готовности, но и слаженных действий в прессинге.

В свое время Марко Николичу в похожей ситуации удалось полностью перестроить игру команды, сформировав ромб в центре поля и поменяв позиции нескольким футболистам. Гисдоль еще в ноябре в интервью «СЭ» называл большой козырь РПЛ: возможность зимой на протяжении продолжительного времени неотрывно работать над базовыми принципами построения игры.

Кое-что в ней отметил приезжавший в расположение «Локо» тренер сборной России Виктор Онопко. После игры с чешским «Яблонецом» он для «СЭ» подчеркнул: «Понравилось, что железнодорожники старались выходить в атаку за счет короткого и среднего паса, а не длинными верховыми передачами. Но из-за частых потерь мяча комбинации рвались еще в самом начале».

Могло ли что-то поменяться спустя четыре дня, да еще с поправкой на нагрузки? Прежде всего — стартовый состав, который стал ближе к тому, который видится оптимальным. Пока без восстанавливающихся после операций Гильерме, Магкеева и Куликова, но уже с привычными лидерами — Рыбусом, Пабло и Жемалетдиновым. Не хватало разве что отсутствовавших в этот раз в заявке Камано и Бека-Бека, но в пандемийную пору уже ничему не удивляешься. А так как в клубах РПЛ тема заболевших обычно тайна за семью печатями — появляется повод для домыслов.

На Западе, впрочем, тоже не все открыто, и, например, Хосеп Гвардиола говорит об уважении к частной жизни футболистов. Получается, в чем-то берем пример с «Манчестер Сити». Что до игры, то «Локо» в первом тайме произвел очень приятное впечатление. Не обходилось без мелких огрехов вроде того, который обернулся назначением не реализованного чехами пенальти, или моментов, когда Пабло шел на риск, выбрасываясь в зону опорного полузащитника.

Однако, когда в прессинге работает вся команда, одно неудачное действие не может иметь принципиальное значение. Так случилось в первой голевой атаке, когда одного железнодорожника переиграли, но чехов накрыла вторая волна давления, и Жемалетдинов блестящей диагональю бросил в отрыв классно пробившего в касание Кухту. Второй гол — даже с поправкой на неудачную игру вратаря — тоже организовал этот тандем, обещающий весной превратиться в грозное оружие Гисдоля.

Да, это всего лишь сборы, а в соперниках хорошо знакомые лучшему бомбардиру чемпионата Чехии команды, но все равно впечатляет, как быстро Кухта вписался в команду. И дело даже не в трех голах за два тайма, а в правильных действиях форварда и взаимопонимании с партнерами, которого пока не хватает Изидору. Экс-нападающий «Монако» еще не в нужных кондициях и в силу отсутствия постоянной игровой практики чуть утратил тонус. Отсюда нереализованный верный момент и смазанные последние штрихи в ситуациях, когда Изидор изначально правильно открывался или грамотно ставил сопернику корпус.

Однако набор нужных качеств у него есть, так что тренерскому штабу есть с чем работать. Против «Спарты», которая тремя днями ранее переиграла «Ростов» и уже 5 февраля проведет матч национального первенства, у «Локо» в первом тайме получалось многое. А прессинг, который в первой части сезона порой называли бешеным и энергозатратным, в этой встрече заслуживал эпитета «правильный». И в этом компоненте очень прилично смотрелся действовавший в связке с Бариновым Бабкин.

Вторая половина игры после серии замен получилась другой. В том числе благодаря активности «Спарты», находящейся на более высоком уровне готовности. Но и это, и изменившиеся сочетания не отменяют того факта, что голы чехов стали следствием просчетов обороны «Локо». Москвичи порой не успевали за соперниками, как нанесший травму Хараслину и схватившийся в момент фола за голову Баринов.

При этом «Локо» на каких-то отрезках умело гасил активность пражан, а дважды бравший на себя инициативу Изидор вполне мог открыть счет голам в новом клубе. Словом, второй тайм, несмотря на упущенный перевес в два мяча, не получился безнадежным. Напротив, когда потребовалось, «Локо» включил характер, и Керк вернул победный счет, а первая половина матча стала прообразом идеала, к которому стремится Гисдоль.