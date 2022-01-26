Гисдоля рано похоронили? Связка Жемалетдинов — Кухта обещает много голов
«Локомотив» завершил первый испанский сбор победой над одной из лучших команд Чехии.
«Локомотив» завершил первый испанский сбор победой над одной из лучших команд Чехии.
Товарищеский матч
Голы: Кухта, 12 (0:1). Кухта, 29 (0:2). Крейчи, 61 (1:2). Чванчара, 65 (2:2). Керк, 85 (2:3).
Нереализованный пенальти: Ханцко (Спарта П), 8 (штанга).
«Локомотив»: Худяков (Живоглядов, 68), Рыбус (Мампаси, 46), Едвай (Тикнизян, 46), Ненахов (Марадишвили, 46), Пабло, Баринов, Жемалетдинов (Борисенко, 68), Рыбчинский (Петров, 46), Бабкин, Кухта (Керк, 46), Изидор (Савин, 56).
Предупреждения: Бабкин, 25. Баринов, 59.
«Локомотив» в состоянии перманентной перестройки. По ходу первой части сезона поменял главного тренера и стал самым активным игроком на трансферном рынке. Теперь почти полностью перекроил линию нападения, расставшись со Смоловым, Зе Луишем и Лисаковичем. Это ведь дополнительный ребус для Маркуса Гисдоля, для которого зимние сборы — возможность заложить фундамент на весеннюю часть сезона и показать, как в действительности работает его система, требующая не только идеальной физической готовности, но и слаженных действий в прессинге.
В свое время Марко Николичу в похожей ситуации удалось полностью перестроить игру команды, сформировав ромб в центре поля и поменяв позиции нескольким футболистам. Гисдоль еще в ноябре в интервью «СЭ» называл большой козырь РПЛ: возможность зимой на протяжении продолжительного времени неотрывно работать над базовыми принципами построения игры.
Кое-что в ней отметил приезжавший в расположение «Локо» тренер сборной России Виктор Онопко. После игры с чешским «Яблонецом» он для «СЭ» подчеркнул: «Понравилось, что железнодорожники старались выходить в атаку за счет короткого и среднего паса, а не длинными верховыми передачами. Но из-за частых потерь мяча комбинации рвались еще в самом начале».
Могло ли что-то поменяться спустя четыре дня, да еще с поправкой на нагрузки? Прежде всего — стартовый состав, который стал ближе к тому, который видится оптимальным. Пока без восстанавливающихся после операций Гильерме, Магкеева и Куликова, но уже с привычными лидерами — Рыбусом, Пабло и Жемалетдиновым. Не хватало разве что отсутствовавших в этот раз в заявке Камано и Бека-Бека, но в пандемийную пору уже ничему не удивляешься. А так как в клубах РПЛ тема заболевших обычно тайна за семью печатями — появляется повод для домыслов.
На Западе, впрочем, тоже не все открыто, и, например, Хосеп Гвардиола говорит об уважении к частной жизни футболистов. Получается, в чем-то берем пример с «Манчестер Сити». Что до игры, то «Локо» в первом тайме произвел очень приятное впечатление. Не обходилось без мелких огрехов вроде того, который обернулся назначением не реализованного чехами пенальти, или моментов, когда Пабло шел на риск, выбрасываясь в зону опорного полузащитника.
Однако, когда в прессинге работает вся команда, одно неудачное действие не может иметь принципиальное значение. Так случилось в первой голевой атаке, когда одного железнодорожника переиграли, но чехов накрыла вторая волна давления, и Жемалетдинов блестящей диагональю бросил в отрыв классно пробившего в касание Кухту. Второй гол — даже с поправкой на неудачную игру вратаря — тоже организовал этот тандем, обещающий весной превратиться в грозное оружие Гисдоля.
Да, это всего лишь сборы, а в соперниках хорошо знакомые лучшему бомбардиру чемпионата Чехии команды, но все равно впечатляет, как быстро Кухта вписался в команду. И дело даже не в трех голах за два тайма, а в правильных действиях форварда и взаимопонимании с партнерами, которого пока не хватает Изидору. Экс-нападающий «Монако» еще не в нужных кондициях и в силу отсутствия постоянной игровой практики чуть утратил тонус. Отсюда нереализованный верный момент и смазанные последние штрихи в ситуациях, когда Изидор изначально правильно открывался или грамотно ставил сопернику корпус.
Однако набор нужных качеств у него есть, так что тренерскому штабу есть с чем работать. Против «Спарты», которая тремя днями ранее переиграла «Ростов» и уже 5 февраля проведет матч национального первенства, у «Локо» в первом тайме получалось многое. А прессинг, который в первой части сезона порой называли бешеным и энергозатратным, в этой встрече заслуживал эпитета «правильный». И в этом компоненте очень прилично смотрелся действовавший в связке с Бариновым Бабкин.
Вторая половина игры после серии замен получилась другой. В том числе благодаря активности «Спарты», находящейся на более высоком уровне готовности. Но и это, и изменившиеся сочетания не отменяют того факта, что голы чехов стали следствием просчетов обороны «Локо». Москвичи порой не успевали за соперниками, как нанесший травму Хараслину и схватившийся в момент фола за голову Баринов.
При этом «Локо» на каких-то отрезках умело гасил активность пражан, а дважды бравший на себя инициативу Изидор вполне мог открыть счет голам в новом клубе. Словом, второй тайм, несмотря на упущенный перевес в два мяча, не получился безнадежным. Напротив, когда потребовалось, «Локо» включил характер, и Керк вернул победный счет, а первая половина матча стала прообразом идеала, к которому стремится Гисдоль.
Автор: Андрей Кузичев