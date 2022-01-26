«Зенит» отказался отпускать Азмуна в сборную. Федерация футбола Ирана обратилась в ФИФА

«Присутствие Сердара Азмуна в сборной очень важно для федерации и национальной команды. К сожалению, несмотря на огромные усилия федерации и сборной, “Зенит” не согласился на необходимое сотрудничество, что в своем роде странно и должно быть расследовано.



В настоящее время игрок находится в Дубае, и мы уже обратились в ФИФА. Хотим, чтобы игрок прибыл в Иран как можно скорее. Мы будем следить за ходом дела и отсутствием сотрудничества со стороны “Зенита”, — приводит слова Шарифи Mehr.