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12:02 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Зените» объяснили, почему Азмуна не отпустили в сборную Ирана

В пресс-службе «Зенита» объяснили ситуацию с форвардом команды Сердаром Азмуном, которого клуб не отпустил в сборную Ирана. Ранее иранская сторона выразила недовольство действиями «Зенита» и сообщила, что направила жалобу в ФИФА.

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Источник: РИА "Новости"

«Вызов в сборную на Сердара Азмуна пришёл позже установленных ФИФА сроков, в таких случаях решение остаётся за клубом. Из-за своего функционального состояния Азмун пропустил большую часть первого тренировочного сбора, не набрав должную физическую форму. Он — игрок “Зенита”, и тренерский штаб принял решение в интересах команды. О своей позиции клуб уже проинформировал ФИФА», — сказали корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе «Зенита».

Ранее стало известно, что Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года. Сердар перейдёт в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечёт его контракт с «Зенитом».

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