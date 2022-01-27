В «Зените» объяснили, почему Азмуна не отпустили в сборную Ирана

«Вызов в сборную на Сердара Азмуна пришёл позже установленных ФИФА сроков, в таких случаях решение остаётся за клубом. Из-за своего функционального состояния Азмун пропустил большую часть первого тренировочного сбора, не набрав должную физическую форму. Он — игрок “Зенита”, и тренерский штаб принял решение в интересах команды. О своей позиции клуб уже проинформировал ФИФА», — сказали корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе «Зенита».