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11:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «Спартаку» пришлось заплатить Кокорину, чтобы он согласился уйти в «Фиорентину»

Стали известны новые детали перехода Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

Спартак
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Источник: РИА "Новости"
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Как информирует телеграм-канал «Мутко против», московскому клубу пришлось заплатить Кокорину и его агенту € 2 млн, чтобы футболист согласился перейти в «Фиорентину». Дело в том, что в Италии Александру предложили гораздо более скромную зарплату, нежели он получал в «Спартаке». Поэтому Кокорин отказывался уезжать в стан «фиалок», если московский клуб не покроет ему эти расходы.

«Спартаку», в свою очередь, уход Кокорина был необходим, чтобы подписать Квинси Промеса из «Аякса». Поэтому руководство красно-белых выплатило Александру и его представителю € 2 млн, особо не заработав на его трансфере в «Фиорентину».

Ранее стало известно, что Кокорин получал в составе красно-белых премиальные за соблюдение правил распорядка. Футболисту выплачивали сумму в 22 млн рублей, если он не употреблял алкоголь, не опаздывал, не пропускал игры и тренировки, а также не вёл переговоры с другими командами. В соглашении Кокорина также был прописан бонус в размере € 690 тыс. за достижение отметки в 15 очков по системе «гол+пас» за сезон.

Напомним, 30-летний Кокорин стал игроком «Фиорентины» в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. Контракт Александра с «фиалками» истекает в 2024 году, интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2 млн.

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