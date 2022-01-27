Глушаков об отмене лимита: «Повалят легионеры ниже классом, чем русские. И что тогда?»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в интервью корреспонденту Sport24 Александру Муйжнеку выступил против возможной отмены лимита на легионеров в РПЛ.
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в интервью корреспонденту Sport24 Александру Муйжнеку выступил против возможной отмены лимита на легионеров в РПЛ.
— Ни для кого не секрет, что «Зенит» — один из богатейших клубов не только в России, но и в Европе. Но я не понимаю, почему другие берут неквалифицированных футболистов. Я не против легионеров и того, чтобы к нам приезжали качественные футболисты. Как в свое время в «Зенит», «Спартак» и ЦСКА приезжали Халк, Промес и Вагнер. Было много футболистов. Но, если сейчас отменят лимит и повалят легионеры, которые ниже классом, чем русские футболисты, что тогда?
— Что мешает талантливому русскому вытеснить любого легионера?
— А зачем везти этого легионера? Мы чего хотим? Сделать чемпионат сильнее и ярче. Чтобы наши клубы играли в ЛЧ. Если не хотим — давайте тогда не с футболистов результат требовать, а с руководства спрашивать. Что оно хочет от клуба, команды? Для чего покупают футболистов? Не надо хаять игроков, говорить, какие они плохие.