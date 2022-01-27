Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.01
Реал Сосьедад
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
23.01
Райо Вальекано
Атлетик
01
Футбол. Зарубежный
23.01
Милан
Ювентус
00
Футбол. Зарубежный
23.01
ПСЖ
Реймс
40
Футбол. Зарубежный
23.01
Алавес
Барселона
01
Футбол. Зарубежный
26.01
Анже
Сент-Этьен
01
Все события
Фоторепортажи
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
24Главные зарубежные красавицы Олимпийских игр в Пекине
12:53 (мск), источник: Sport24

Глушаков об отмене лимита: «Повалят легионеры ниже классом, чем русские. И что тогда?»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в интервью корреспонденту Sport24 Александру Муйжнеку выступил против возможной отмены лимита на легионеров в РПЛ.

ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Ни для кого не секрет, что «Зенит» — один из богатейших клубов не только в России, но и в Европе. Но я не понимаю, почему другие берут неквалифицированных футболистов. Я не против легионеров и того, чтобы к нам приезжали качественные футболисты. Как в свое время в «Зенит», «Спартак» и ЦСКА приезжали Халк, Промес и Вагнер. Было много футболистов. Но, если сейчас отменят лимит и повалят легионеры, которые ниже классом, чем русские футболисты, что тогда?

— Что мешает талантливому русскому вытеснить любого легионера?

— А зачем везти этого легионера? Мы чего хотим? Сделать чемпионат сильнее и ярче. Чтобы наши клубы играли в ЛЧ. Если не хотим — давайте тогда не с футболистов результат требовать, а с руководства спрашивать. Что оно хочет от клуба, команды? Для чего покупают футболистов? Не надо хаять игроков, говорить, какие они плохие.

 Русская баскетболистка рассказала, как к ней подкатывал женатый футболист: «Выяснилось, что у него беременная жена»
«Самая большая сумма, за которую предлагали секс». Жена украинского футболиста ответила на пикантный вопрос
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь