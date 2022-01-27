Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин заинтересовал «Кристал Пэлас»

«Под первым номером в списке “Кристал Пэлас” идёт голландский хавбек Донни ван-де Бек. Но в случае срыва переговоров клуба с “Манчестер Юнайтед” он рассмотрит возможность приобретения Фомина», — добавил собеседник «Чемпионата».

Даниил Фомин является воспитанником «Краснодара». Он выступает за московское «Динамо» с 2020 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне Фомин провёл 19 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.