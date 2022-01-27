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13:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин заинтересовал «Кристал Пэлас»

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин входит в шорт-лист кандидатов на усиление «Кристал Пэлас» в зимнее трансферное окно. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Динамо
Кристал ПэласПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По сведениям источника, лондонский клуб рассчитывает до конца января усилить среднюю линию.

«Под первым номером в списке “Кристал Пэлас” идёт голландский хавбек Донни ван-де Бек. Но в случае срыва переговоров клуба с “Манчестер Юнайтед” он рассмотрит возможность приобретения Фомина», — добавил собеседник «Чемпионата».

Даниил Фомин является воспитанником «Краснодара». Он выступает за московское «Динамо» с 2020 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне Фомин провёл 19 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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